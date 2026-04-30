Fallece reconocido periodista radial: Familiares, colegas y amigos lamentan su partida

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Familiares, colegas y amigos lamentan el fallecimiento de un reconocido periodista radial, quien logró a entrevistar artistas de talla mundial como Paul McCartney, Eddie Vedder y Ozzy Osbourne. Se conoció que batallaba desde hace un tiempo atrás con una larga enfermedad que lo aquejaba.

Periodista radial partió a la eternidad y causa gran conmoción

El periodismo radial chileno se encuentra de luto tras confirmarse este jueves 30 de abril la muerte de uno de sus pilares más destacados: Rodrigo Ulloa. El periodista especializado en música cuya trayectoria de décadas ha dejado una huella indeleble en el dial del país sureño.

Conocido por su trabajo en Radio Futuro, fue esta misma quien confirmó su deceso a través de un sentido mensaje mediante sus redes sociales en el que refleja que la ausencia del comunicador dolerá.

"Hoy el aire se siente un poco más pesado en Radio Futuro porque nos toca despedir a un grande a un tipo que entendía la radio no solo como un trabajo sino como una forma de vida", se lee al principio del pronunciamiento en un post de Instagram.

En consiguiente, el medio caracterizó a Ulloa como "un moto de energía inagotable" y un profesional con un rigor periodístico así como con una pasión por la música que marcaron un estándar en su emisora. "Nos deja un vacío enorme, pero también el recuerdo de su increíble calidad humana que siempre brilló en cada momento", acotó.

El comunicador, quien llevaba el apelativo de 'Rucio' y se definía orgullosamente como 'fueguino' por sus raíces en la Región Magallanes, se encontraba atravesando por un complicado estado de salud durante el útlimo tiempo.

A pesar de las campañas para donar sangre que eran organizadas por su círculo cercano, el periodista chileno perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de una larga enfermedad.

Una voz fundamental para el rock

Como periodista Rodrigo Ulloa construyó su carrera principalmente en el medio radial en donde demostró sentirse más cómodo siendo reportero y conductor de reconocidas radios chilenas como Futuro, ADN y Rock & Pop, en la cual llegó a ser director.

Era padre de un hijo, un fanático del fútbol y amplio conocedor del rock. Su profesionalismo lo llevó a estar frente a frente con exponentes del género. Entre sus hitos profesionales destacan entrevistas a estrellas de la talla de Paul McCartney, Ozzy Osbourne y Eddie Vedder, entre otros.

Como vemos, el periodismo radial de Chile se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del periodista radial especializado en música, Rodrigo Ulloa, tras batallar con una larga enfermedad que lo aquejaba.