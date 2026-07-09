Magaly chanca a Janet Barboza por arremeter contra Ethel Pozo: "Se quedó con el programa"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a encender la polémica alrededor de la salida de Ethel Pozo de "América Hoy", esta vez apuntando directamente contra Janet Barboza. La conductora cuestionó la versión ofrecida por la popular 'Rulitos' y sostuvo que, detrás de sus declaraciones, habría existido el interés de quedarse con el protagonismo del magazine tras la partida de su excompañera.

Magaly cuestiona a Janet por 'América Hoy'

Durante la más reciente edición de su programa, Magaly manifestó su incredulidad frente a la explicación de Janet Barboza sobre la renovación de contratos del equipo de "América Hoy". Según su análisis, la conductora habría aprovechado la salida de Ethel Pozo para consolidarse como la figura principal del espacio, una posibilidad que, a su juicio, siempre habría estado entre sus aspiraciones.

"Claro, le dio mucha alegría, se quedó con el programa, obvio. Ni siquiera le dijiste, dijiste: 'Que se vaya'. Lógico", expresó.

Asimismo, la periodista consideró que las declaraciones de Barboza terminaron generando más dudas que certezas. Desde su perspectiva, el intento por aclarar que no existió ningún ocultamiento respecto a la continuidad de los demás integrantes solo fortaleció la percepción de que Ethel habría quedado al margen de decisiones importantes mientras el resto del elenco aseguraba su permanencia.

"Siempre fue su sueño y ahora, cuando Ethel se fue, ellos lo que quisieron fue adueñarse del programa. Ahora tiene a Edson (Dávila) de chupe y a Rebeca Escribens, desaparecida. La otra le calla a todos", agregó.

En esa misma línea, Magaly sostuvo que la salida de Ethel benefició directamente a quienes permanecieron en el programa. Incluso, señaló que el equipo habría encontrado el escenario ideal para asumir un mayor protagonismo, razón por la que calificó de desleal la forma en que se desarrollaron los acontecimientos alrededor de la renovación de contratos.

Magaly defiende a Ethel Pozo

Finalmente, la conductora afirmó que "América Hoy" perdió parte de su atractivo tras la partida de Ethel Pozo. A su criterio, la presencia de la hija de Gisela Valcárcel aportaba dinamismo al formato, por lo que considera que el magazine ya no genera el mismo interés entre los televidentes.

"Ahí ya no pasa nada. A nosotros nos interesaba más cuando estaba Ethel, cuando lloraba. Era una voz fresca. Yo creo que sí fueron desleales. Se les presentó la Virgen cuando a Ethel no le iban a renovar", sentenció.

Es así que, en medio de la controversia por la salida de Ethel Pozo, Magaly Medina mantiene su postura de que existieron intereses personales dentro de "América Hoy". Mientras Janet Barboza defiende la transparencia del proceso, las versiones enfrentadas continúan alimentando el debate sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.