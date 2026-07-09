Jefferson Farfán parcha a Magaly por decir que está obsesionado con ella: "Te dejo algunos nombres"

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán no pudo evitar responderle a Magaly luego de que la conductora afirmara que él está obsesionado con ella, debido a los últimos eventos en los que se han visto involucrados mutuamente. El exfutbolista utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo hacia la conductora y le hizo una lista de todas las personas con las que, presuntamente, ella también se habría obsesionado en su programa.

Farfán pone en su sitio a Magaly

La 'Foquita' publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde se leía un mensaje reflexivo que decía: "El que nació para ganar no pierde, así le hagan trampa", presuntamente en referencia a la batalla mediática que ha tenido con la pelirroja, en la que ambos han expuesto sus versiones, generando una ola de comentarios divididos.

Sin embargo, lo más impactante es el texto que el exfutbolista agregó líneas más abajo. En el mismo hizo referencia a las horas en las que Magaly habría brindado servicio comunitario, las cuales él puso en duda con un reportaje. Además, nombró a los personajes a los que Medina ha criticado constantemente en los últimos años.

"¿Obsesión contigo? Tía 8:30, tú has sido la obsesionada con todos durante muchos años. Aquí te dejo algunos nombres, ¿ok? Milett, Nicola, Gisela Valcárcel, Ethel, Tilsa, Giuliana Rengifo, Carloncho, Waldir Sáenz, Zambrano... Said, Alejandra B., Jefferson Farfán, tu pesadilla. ¿Quieres más? Me quedé corto todavía", escribió.

Farfán echa a Magaly

¿Por qué Magaly llamó obsesionado a Farfán?

Hace unos días, el exfutbolista presentó imágenes con las que cuestionó presuntas irregularidades en el servicio comunitario que está cumpliendo Magaly en una parroquia de Surco. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia conductora, quien elaboró un reportaje para burlarse del trabajo que hizo Farfán.

En ese mismo espacio, aseguró que el comportamiento del ex de Melissa Klug no sería completamente normal y que tendría un carácter compulsivo y obsesivo, debido a que la sigue persiguiendo mediáticamente, a pesar de que ella le ganó un juicio por invasión a la privacidad.

"Y ciertamente, yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario, si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo", dijo aquella vez.

Es asó que, con este nuevo intercambio, la confrontación entre Jefferson Farfán y Magaly Medina suma un nuevo capítulo. Mientras el exfutbolista rechaza las acusaciones y contraataca con fuertes cuestionamientos, la conductora mantiene su postura, dejando en evidencia que el enfrentamiento entre ambos continúa lejos de llegar a su fin.