¿Adiós definitivo de la serie? Joel Gonzáles murió en AFHS y Erick Elera impacta al despedirse de su personaje

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los seguidores de la popular serie 'Al fondo hay sitio' han vivido uno de los momentos más tristes a lo largo de sus temporadas debido a que en el má reciente capítulo se confirmó el fallecimiento de Joel Gonzales, personaje interpretado por el actor Erick Elera, quien a su vez ha impactado al despedirse de su personaje.

Esto último ha generado más incertidumbre en la teleaudiencia debido a que se encuentra en la disyuntiva de saber sí el también cantanta pone punto final a su trabajo en la producción de América Televisión o todo es parte de una estrategia de la historia que acostumbra a acabar con la vida de los protagonistas para luego revivirlos.

Joel Gonzales falleció: ¿Erick Elera se despide de AFHS?

La noticia generó gran impacto sobre todo porque el popular 'Cara de pez' había sido llevado con engaños a un conflicto bélico en Medio Oriente y en medio de ella fue liquidado por un dron.

Esta supuesta muerte del hijo de la recordada 'Charito' fue comunicada por un militar, quien llegó hasta la casa de la familia Gonzales para entregar una medalla por el valor del personaje de manera póstuma.

Esta escena provocó una fuerte reacción entre los personajes, quienes no podían creer lo que estaban escuchando y rompieron en llanto ante la inesperada noticia. Uno de los momentos más dramáticos se dieron cuenta que deberían trasladar la difícil noticia a Macarena Montalbán, quien está embarazada de Joel.

Erick Elera comparte emotivas palabras

Por su parte, el actor que da vida a Joel, Erick Elera sorprendió a sus miles de fanáticos de las redes sociales con un post de Instagram en el que recopila algunas fotografías del capítulo en el que uno de los protagonistas de la producción televisiva muere. "Algunas de las última locuras", escribió.

Publicación de Erick Elera en Instagram

Mientras que en sus historias de Instagram expresó: "Gracias", junto a la cadena que le fue dada a la familia Gonzales y que llevaba el nombre de Joel. Una imagen que fue tomada por muchos como una despedida.

Como vemos, el más reciente capítulo de 'Al fondo hay sitio' sorprendió a todos sus fanáticos debido a que se confirmó la muerte de Joel Gonzales tras ser pulverizado por un drone luego de ser llevado con engaños en una guerra en Medio Oriente. El actor que da vida al carismático personaje, Erick Elera, tambipen ha dejado atónitos a sus seguidores porque se ha despedido de su papel, lo que ha generado la pregunta ¿es un adiós definitivo? el tiempo y los guionistas lo dirán.