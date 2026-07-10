Recordado exactor de la serie 'Mil oficios' denuncia que sufrió agresión homofóbica por parte de su vecino: "Temo por mi vida"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un recordado actor de la popular serie peruana 'Mil oficios' ha vuelto a estar en el centro de la atención no precisamente por su trabajo, sino porque denunció haber sido víctima de agresión homofóbica por parte de su vecino.

Exactor de 'Mil oficios' revela que sufrió agresión homofóbica

El intérprete escénico Mario León, recordado por personificar al peluquero 'Armandito' en la fenecida producción de Panamericana Televisión atraviesa un momento complicado por lo que ha decidido romper su silencio y reaparecer ante las cámaras de 'Arriba mi gente'.

Narró que este hecho se habría suscitado cuando retornaba de su trabajo y de forma intempestiva fue agredido por su vecino. Además, afirmó que a consecuencia de este episodio ha presentado lesiones y ha expresado que siente temor por su vida debido a que su presunto agresor lo habría amenazado.

Por esta razón ha solicitado ayuda a la comunidad LGTBIQ+. Respecto al motivo por el que considera que ocurrió este acto de violencia, el artista atribuyó este ataque por un rechazo a su orientación sexual.

"Porque es homofóbico y quiere el cuarto (habitación que alquila) me imagino ¿no? pero más es la homofobia que le sale por los poros, por la mirada de odio si yo no le he hecho absolutamente nada", explicó consternado.

Mario León identificó a su presunto atacante como César Augusto Arbaiza, quien señaló que es el hermano del propietario que le alquila la habitación en la que vive.

"Él me ha querido agarrar entonces yo he retrocedido, pero tenía que mirar dónde caminaba y cuándo yo he agachado la cabeza ha hecho un movimiento que he sentido que algo se me desprendía de la frente es ahí donde me golpea la cabeza (¿con qué le golpea?) siemto que es una piedra, me tira hacia adelante y yo me he caído con él", detalló.

En esa línea, agregó que Arbaiza lo amenazó de muerte y le propinó una patada en su pierna derecha. Además, indicó que esta presunta agresión no lo permite vivir tranquilo y teme que algo le pueda pasar a él y a su mascota. A ello se suma que alegó que el hermano de su atacante, quien le alquila el lugar donde vive, lo intimidó diciéndole que lo expulsaría de allí.

SAIP se pronuncia por este hecho

Frente a este caso, el Sindicato de Trabajadores Artistas Intérpretes, Ejecutantes y Técnicos del Perú (SAIP) se pronunció expresando su más "enérgico rechazo y absoluta condena".

"Como organización sindical, no podemos permanecer indiferentes ante un hecho que vulnera la dignidad humana, el derecho a la igualdad y el respeto que merece toda persona, sin distinción alguna. Ningún trabajador artista debe ser agredido, humillado o atacado por su orientación sexual o por cualquier otra condición personal", escribieron en un mensaje de Facebook.

Después de estar lejos de los reflectores de las cámaras, el recordado actor de 'Mil oficios', Mario León, reapareció para denunciar que fue víctima de una presunta agresión homofóbica por parte de su vecino. Asimismo, reveló que ha sido amenazado por lo que teme por su vida y solicitó ayuda a la comunidad LGTBIQ+.