Exchico reality de 'Esto es Guerra' sufrió intento de robo de su camioneta frente a su casa: Esto se sabe

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality Gino Pesaressi sufrió intento de robo de su camioneta frente a su casa. El exintegrante de 'Esto es Guerra' (EEG) se enfrentó a los delincuentes y logró frustrar el asalto, logrando que uno de los facinerosos sea detenido por la Policía.

Gino Pesaressi frustró robo de su camioneta en Surquillo

La inseguridad ciudadana sigue siendo un tema preocupante en Perú. Esta vez, una reconocida figura de la televisión nacional, quien destacó como exchico reality de 'EEG' y actor, fue víctima de la delincuencia.

En las últimas horas se dio a conocer que el exintegrante de 'EEG', Gino Pesaressi, vivió momentos de tensión luego de que dos sujetos se acercaran a su camioneta e intentara a forzar la puerta del vehículo para robarlo. El actor se encontraba en el interior de su vivienda cuando los facinerosos intentaban cometer su fechoría.

En una rápida intervención, Pesaressi con apoyo de los vecinos, evitó que los sujetos se llevaran su auto que se encontraba estacionado frente a su casa. Tras la escena que causó gran impacto y preocupación, se dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo a las imágenes difundidas por 'Instarándula', se logra ver el preciso momento en que tras la llegada de los efectivos policiales al lugar de los hechos, se logra capturar a uno de los presuntos delincuentes, mientras que su cómplice logró escapar.

Exchico reality se enfrentó a los delincuentes

A pesar de la adrenalina del momento, en las imágenes se ve al exchico reality mantener la calma mientras conversaba con los oficiales. Gino Pesaressi no sufrió lesiones durante el incidente y posteriormente acudió a la comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr ubicar al segundo sujeto que escapó para evitar a la justicia.

Gino Pesaressi frustró robo de su camioneta en Surquillo.

¿Quién es Gino Pesaressi?

Es un actor y presentador peruano que alcanzó el estrellato televisivo en el programa de competencia 'Esto es Guerra'. Gracias a su gran popularidad, Gino Pesaressi consolidó su carrera en la TV nacional, desempeñándose exitosamente como conductor de magacines y participante en ficciones nacionales como 'Ven, baila, quinceañera'.

En el teatro, fue protagonista de las obras teatrales Chicos católicos, apostólicos y romanos compartiendo roles con los actores Giovanni Arce y Nico Ames y el musical Descendientes en 2016.

De esa forma, en medio de su trayectoria artística surge una noticia que puso en un momento de tensión a Gino Pesaressi. El exchico reality de 'EEG' sufrió un intento de robo de su camioneta frente a su casa en Surquillo. Las autoridades lograron capturar a uno de los delincuentes y vienen investigando el caso.