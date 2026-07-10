Tigresa del Oriente cae rendida ante Erling Haaland y le dedica INSÓLITO video: "Es mi amor platónico"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Tigresa del Oriente nos entregó otro momento divertido. Por medio de sus redes sociales, publicó un video musical dedicado con cariño al jugador de la selección de Noruega, Erling Haaland, quien viene siendo el foco de la atención por sus goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El video se hizo viral y se volvió tema de conversación y causa de risas al instante. Superó las cinco millones de reproducciones, más de 250 mil likes en su perfil de Instagram, y se compartió más de 640 mil veces. Mientras que, en Tik Tok, lo visualizaron cerca de 640 mil personas y alcanzó una cifra de casi 61 mil likes.

La cantante amazónica, de nombre Juana Judith Bustos Ahuite, reconoció sentirse genuinamente atraída por el goleador europeo y afirmar que es su "amor platónico".

La canción se trata de un cover al ritmo de 'Moscú', que originalmente canta la banda alemana Dschinghis Khan, y tema el cual los fans vincularon con Haaland desde hace algunos años.

La particular letra de la canción

Entre las estrofas más destacadas y pintorescas, se puede escuchar: "No es un humano, es Haaland. (...) Haaland, Haaland, es de otro planeta, mete muchos goles, Ha Ha Ha Haaland, (...) un vikingo sin igual, es mitad androide, (...) camina como Majin Buu, luego es el más veloz...".

Recibió aplausos de influencers y plataformas

La canción obtuvo tanto alcance y aceptación que el creador de contenido, Luisito Comunica comentó en el reed: "Genio Haaland, pero más genia tú, tigresa!!!". Y la reconocida aplicación móvil para aprender idiomas, Duolingo se ofreció en traducir el tema al idioma noruego. Seguidores de la Tigresa etiquetaron masivamente a Haaland en los comentarios para que el video llegue al futbolista.

Erling Haaland, el furor de internet durante el Mundial

El impacto del noruego, impulsado por su personalidad y su estilo de juego durante el Mundial, ha despertado la atención de numerosos cibernautas. Fanáticos del fútbol y personas ajenas a seguir este deporte han mostrado gran simpatía por el delantero en redes sociales. Haaland suma siete goles en el torneo y, recientemente, anotó un doblete ante Brasil en los dieciseisavos de final.

La popular Tigresa del Oriente, a través de sus redes sociales, le dedicó un divertido cover musical al delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland. Además de ello, expresó su cariño hacia el futbolista que viene teniendo una gran participación con su combinado en el Mundial 2026. El video de la pintoresca artista consiguió un alto alcance y esperan que el reel llegue al deportista.