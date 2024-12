Ricardo Gareca se realiza prueba de ADN por mujer que afirma ser su hija: "Apareció 40 años después"

Ricardo Gareca vuelve a dar que hablar. Esta vez, el entrenador de la Selección Chilena se pronunció respecto a la mujer uruguaya de 40 años que afirma ser su hija. El popular 'Tigre' reveló que se ha sometido a una prueba de ADN para confirmar si tiene algún vínculo con ella.

El exentrenador de la Selección Peruana aterrizó en Buenos Aires, Argentina, para realizarse una prueba de ADN y determinar, de una vez por todas, si la mujer uruguaya, cuyo nombre es Mary Delgado, es realmente su hija.

Es así que en plena ciudad argentina, reporteros del programa 'A La Tarde' abordaron al popular 'Tigre' para cuestionarle sobre dicha situación, obteniendo como respuesta que si bien el se hizo presente para cumplir con las disposiciones establecidas sobre el caso, la fémina de 40 años nunca apareció.

"Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile", declaró en un primer momento.

En esa línea, indicó que aunque para él dicha situación no es un problema, si le hubiese gustado que el caso se resuelva de manera privada, puesto que ya tiene una familia, hijos, nietos, quienes son los principales afectados por la noticia.

"Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas", continuó explicando.