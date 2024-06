Hace unas semanas, la noticia de que el comediante Ricardo Mendoza estaba siendo buscado por delincuentes generó preocupación en el mundo del espectáculo. La tragedia fue evitada gracias a que no estaba utilizando su camioneta en ese momento. En cambio, un amigo del creador de 'Hablando Huevadas' estaba manejando el vehículo, convirtiéndose en el blanco de los facinerosos.

La conocida presentadora Magaly Medina fue quien dio a conocer la información en su programa. Según dijo, un amigo de Ricardo Mendoza fue víctima de un intento de secuestro y robo agravado mientras manejaba el auto del comediante.

El propio Ricardo Mendoza abordó el incidente en su programa 'Hablando Huevadas', emitido el último domingo 16 de junio. En su espacio digital, detalló la situación y confirmó la confusión que llevó al intento de secuestro.

Incluso, narró cómo su amigo, que estaba manejando su carro, llegó a su casa asustado y le contó que un grupo de seis personas armadas había intentado secuestrarlo.

"Yo estaba durmiendo y me tocan el timbre y me dicen 'no te asomes, abre la puerta y no te asomes a la ventana por favor'. Era la persona que se había llevado el carro. Sube corriendo y me dijo que me habían querido secuestrar", relató Mendoza