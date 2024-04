Mujer amenaza con una pistola a limpiaparabrisas en un semáforo: "No quiere su servicio" (VIDEO)

Una mujer causó gran conmoción a nivel internacional tras ser captada amenazando con un arma a un hombre que trabaja como limpiaparabrisas, que intentó limpiar su vehículo.

El insólito hecho ocurrió en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, a la altura del centro comercial Los Castaños, en Honduras.

A través de las redes sociales, se viralizó el video donde aparece una camioneta blanca estacionada esperando que la luz del semáforo cambie. De pronto, una mujer que viajaba como copiloto estalla contra un hombre que se acerca a tratar de limpiar el auto.

La mujer hondureña, que vestía un conjunto de pantalón con polo gris y tenis deportivos, se niega ante la petición del chico de trabajar en el carro, pero al ver que insiste decide bajarse y saca una pistola mientras le dice improperios y otras ofensas.

El hombre parece asustado al ver que lo apunta con el arma, y él sostiene fuertemente su botella con agua y jabón con que trabaja. Poco a poco intenta alejarse de la escena.

El clip compartido en X se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente a la mujer por su inesperada reacción y pidieron que "tengan comprensión con los trabajadores de las calles".

Por otro lado, algunos la apoyaron recalcando que estaban "cansados de que no respeten su decisión de no dejarlos limpiar sus autos" remarcando que incluso ellos reaccionan violentamente.

"El karma le llegará muy pronto", "los limpiadores de parabrisas son bien insistentes, aunque se les diga que no, pasan el limpiador, si no se les da la moneda se enojan", "pues el carro ya tiene su sistema para limpiar el parabrisas, y el vehículo es propiedad privada", "y qué se cree", "no quiere su servicio y no entiende", fueron algunas de las principales reacciones.

Al darse cuenta del video y de las constantes críticas y ataques, la mujer salió a defenderse y aclarar qué pasó realmente como para tener esa reacción violenta en pleno semáforo.

"El video que circula en redes sociales está cortado y no muestra el contexto completo. No es la primera vez que ese joven se comporta de manera agresiva y malcriada, no solo conmigo sino con otras mujeres. Yo no estaba manejando; me bajé del coche porque había más de un hombre y, dado que he sido asaltada anteriormente, bajé mi arma para defenderme", recalcó alegando que fue "en defensa propia".