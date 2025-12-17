Miguel Hidalgo responde por primera vez a Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la inesperada confesión de Tilsa Lozano en El valor de la verdad, donde aseguró que aún lo ama, Miguel Hidalgo respondió por primera vez y aclaró cómo es hoy su relación con la madre de sus hijos.

Tilsa Lozano aún ama a Miguel Hidalgo

En El valor de la verdad, Tilsa Lozano sorprendió al responder la pregunta 21 en El valor de la verdad, donde confesó que aún ama a Miguel Hidalgo, el popular 'Miguelón', su expareja y padre de sus dos hijos.

"Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar, tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel va a ser mi familia para toda la vida", sostuvo.

Asimismo, precisó que con 'Miguelón' existe un profundo cariño y respeto como padres, y que mantienen una comunicación constante en la que no dudan en expresarse cuánto se quieren y valoran mutuamente.

"Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres", expresó.

Miguel Hidalgo rompe su silencio

Después de la confesión de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo decidió hablar por primera vez con el programa La noche habla.

El popular 'Miguelón' dejó claro que, más allá de los rumores y las especulaciones, su prioridad siempre ha sido la estabilidad emocional de sus hijos.

"Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas", afirmó el empresario.

Hasta el momento, Miguel Hidalgo ha optado por el silencio y no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema. El empresario evitó entrar en detalles sobre su vida personal y prefirió mantener perfil bajo.

Tilsa y la supuesta infidelidad de 'Miguelón'

Sentada en el sillón rojo de El Valor de la Verdad, Tilsa Lozano también se adentró en uno de los episodios más duros y comentados de su vida sentimental: la ruptura con 'Miguelón'.

La conductora reconoció que la ruptura no solo estuvo marcada por errores de ambos, sino también por lo que ella considera una infidelidad clara, un episodio que terminó por quebrar definitivamente la relación.

"Tuvo dos resbalones. No estábamos en el mejor momento tampoco. Los dos somos personas buenas, pero él estaba chibolo, era inmaduro, le gustaba salir a la calle", recordó.

Tras la confesión de Tilsa Lozano sobre que aún lo ama, Miguel Hidalgo respondió por primera vez y reafirmó su disposición a mantener una relación respetuosa y colaborativa con su expareja.