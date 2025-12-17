Laura Spoya niega vínculo amoroso con empresario con el que fue captada: "Solo somos amigos"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras ser captada junto a un empresario, Laura Spoya rompió su silencio y salió a aclarar la situación. La modelo y conductora de Al Sexto Día negó cualquier vínculo amoroso, asegurando que su relación con él se limita a la amistad y la confianza profesional.

Laura Spoya y su relación con empresario

Tras la difusión de imágenes por Magaly TV, La Firme, Laura Spoya rompió su silencio y se encargó de desmentir cualquier vínculo amoroso con José Zafra, conocido promotor de eventos.

La conductora de Al Sexto Día enfatizó que las reuniones captadas por las cámaras tenían un carácter exclusivamente amistoso y que se trataba de encuentros con amigos, sin segundas intenciones.

"¡Qué! Seguro es cuando nos hemos juntados para parrillas con amigos", manifestó la conductora de televisión, dejando en claro que no mantiene relación romántica alguna con el empresario José Zafra.

Asimismo, puso fin a las especulaciones recalcando: "Todos somos patas, solamente somos amigos, yo no salgo con nadie. No hay nada, yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie".

Laura Spoya inscribe 'La Manada' en Indecopi

Por otro lado, en el set de La Manada, se respiró tensión total cuando los compañeros de Laura Spoya se enteraron de que la marca del programa había sido registrada oficialmente ante Indecopi a nombre de la exmiss Perú y del empresario José Zafra.

Al ver todo el alboroto, Laura Spoya decidió hablar. Con cara de incomodidad pero firme como siempre, pidió respeto por sus decisiones y contó por qué tuvo que hacer esta movida, junto a José Zafra, que le dio toda la mano desde su área legal.

La exmiss Perú recordó que antes su equipo ya perdió una marca por no haber estado atentos con los temas legales, refiriéndose al famoso caso del podcast Good Time.

"No se puede ir despacio en la vida, hay que moverse rápido. En estos negocios hay que ser como una bala, porque si no, ya perdiste", dijo Laura, dejando claro que registrar la marca fue una jugada estratégica y no quedarse con ella para siempre.

Además, la conductora aclaró que el registro se puede transferir y que ya se está haciendo la cesión de la marca a Gerardo Pe, Abneer Robles y Mario Irivarren.

