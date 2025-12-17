Mayra Goñi es ampayada con Rodrigo Brand en situación comprometedora ¿Y Neutro?

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Mayra Goñi fue ampayada en un local de Miraflores acompañada del actor mexicano Rodrigo Brand, con quien mostró cercanía y complicidad, mientras que sus seguidores se pregunta qué pasó con el streamer Neutro.

Ampay de Mayra Goñi y Rodrigo Brand

Mayra Goñi fue captada en Miraflores, y muy bien acompañada de Rodrigo Brand, el protagonista masculino de su más reciente novela.

Según imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme, la actriz y el actor mexicano compartieron el espacio con varias personas, pero lo que llamó la atención fue la cercanía entre ellos.

En el video, se ve a Mayra Goñi sentada sobre las piernas de Rodrigo Brand mientras ambos se toman de la mano, en una actitud relajada y confiada que no pasó desapercibida para la reportera del programa.

La química entre la actriz y el galán azteca ha generado especulaciones entre fanáticos y medios sobre la verdadera naturaleza de su vínculo, encendiendo comentarios en redes sociales.

Hasta ahora, ni Mayra Goñi ni Rodrigo Brand han salido a hablar sobre los videos que circulan y que el programa de Magaly Medina dejó al descubierto.

¿Qué pasa con Neutro?

Esta aparición coincide con la atención que aún genera la relación de Mayra Goñi con el popular streamer Neutro.

A pesar de que ambos han negado cualquier vínculo amoroso, la actriz ha sido vista en más de una ocasión junto al creador de contenido, manteniendo a sus seguidores en un constante estado de curiosidad.

Durante una sesión de preguntas en su cuenta oficial, Mayra Goñi afirmó que Neutro "es el mejor hombre que ha conocido".

Telenovela de Mayra Goñi y Rodrigo Brand

Valentina Valiente, protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, llega a Latina TV como la nueva telenovela que promete darle un giro moderno al clásico mexicano María la del Barrio.

La telenovela será una de las apuestas estrella de la nueva programación de Latina TV, que se estrenará en junio de 2025, y promete robarse todas las miradas desde el primer capítulo.

El equipo de producción está a cargo del director Miguel Zuloaga, famoso por éxitos peruanos como Los Vílchez y Ven, baila, quinceañera.

El elenco mezcla talento local e internacional, con Mayra Goñi y Rodrigo Brand como protagonistas, acompañados de figuras como Roberto Moll, Haydee Cáceres, Josué Subauste y Gabriel Quintana.

Mayra Goñi continúa acaparando la atención de la farándula peruana tras ser vista junto a Rodrigo Brand en Miraflores, mientras que sus seguidores siguen pendientes de su vínculo con el streamer Neutro.