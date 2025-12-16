Alejandra Baigorria sorprende con gigantes canastas navideñas para sus trabajadores

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exintegrante de Esto es guerra, Alejandra Baigorria, compartió cómo organizó y preparó más de un centenar de gigantescas canastas navideñas para sus trabajadores, mostrando cada paso del proceso y generando comentarios divididos entre sus seguidores.

Ale Baigorria y sus canastas navideñas

Alejandra Baigorria volvió a colocarse en el ojo público tras mostrar cómo se preparó para entregar canastas navideñas a los trabajadores de sus negocios.

@alejandrabaigorriaalcala Amo hacer esto y ver cada detalle mañana les grabo@Todo para que vivan ese momento lindo que tendré con tod el equipo de AB ♬ sonido original - alejandrabaigorria

La creadora de contenido compartió videos desde un conocido supermercado mayorista, donde apareció con carritos repletos de productos destinados a las canastas que repartirá entre su equipo.

La compra masiva no pasó desapercibida entre los seguidores de la influencer, quienes rápidamente comentaron sobre el alcance y la magnitud de la iniciativa.

Según lo mostrado en redes sociales, el desembolso habría superado los 22 mil soles, y la preparación incluye más de un centenar de canastas para distintas áreas de sus compañías.

Ale Baigorria comparte todo el proceso

Durante la grabación, Alejandra Baigorria explicó cómo organizó toda la logística para atender a sus colaboradores.

"Hoy día comenzamos el día yendo a Makro a comprar todas las cosas de mis canastas, hicimos 120 canastas, todavía no las hago, pero mañana es mi primer desayuno de AB que son 90 trabajadores y luego tenemos el de D ART salón, donde somos 40", contó.

La influencer resaltó el esfuerzo físico que implicó la jornada de compras, pero también dejó claro que disfruta cada etapa del proceso.

"Me toca duro, pero a mí me encanta armar las canastas, me encanta ver cada detalle. Hicimos un live durante todas las compras que fueron como 3 horas, tuvimos 12 mil conectados. Tuvimos que cargar, empujar, fueron como cuatro camioncitos para llevar todo y ahora nos toca armar las canastas", añadió.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes y videos difundidos no tardaron en generar comentarios en redes sociales. Muchos destacaron el compromiso de Alejandra Baigorria con su personal y el cuidado que pone en cada detalle de las canastas.

"Me sorprende, eres una gran jefa", "Por eso te va bien", "Dios bendice a quien hace bien las cosas", fueron algunos de los mensajes positivos de los usuarios.

Sin embargo, otros cuestionaron el destino del gasto, sugiriendo que tal inversión podría haberse destinado a otro tipo de ayudas o proyectos.

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar cómo organizó más de un centenar de gigantes canastas navideñas para sus trabajadores.