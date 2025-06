¿Rodrigo Cuba quiso volver con Melissa Paredes? Anthony Aranda lanza fuerte indirecta: "No es NO"

18/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que Rodrigo 'Gato Cuba y Ale Venturo le pusieron punto final a su romance, los rumores de que el futbolista podría estar buscando un 'remember' con su exesposa, Melissa Paredes, no han parado. Y es que se les ha visto juntitos en varios eventos por su hijita.

Pero el que ha echado más leña al fuego ha sido Anthony Aranda, el popular 'Activador', quien lanzó un video que muchos interpretan como una indirecta directa al futbolista de San Martín.

El misterioso mensaje de Anthony Aranda

El dueño de 'U-Move', Anthony Aranda, ha generado un revuelo impresionante con su último video en TikTok. En el corto clip, el esposo de Melissa Paredes dejó un potente mensaje: " Cuando ves a ese que le ruega a su ex... No es no ".

Aunque no lo menciona directamente, la gente en redes sociales ha asumido que este "dardo contundente" iba dirigido al mismísimo 'Gato' Cuba.

¿Rodrigo Cuba quiso volver con Melissa Paredes?

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: "Por mi mente pasó: Rodrigo entiende, no voy a volver contigo", "Del Gato Cuba no vas a estar hablando, bailarín Activador", "El Gato furioso rogando", "No, díganme que no habla del Gato Cuba", y "Ya ni me cuentes, suficiente con eso para entender".

La relación de Rodrigo Cuba y Anthony Aranda

Aunque pocos lo esperaban, hace unos días Melissa Paredes contó que la relación entre Anthony Aranda y Rodrigo 'Gato' Cuba, que antes era bastante fría y tensa, ahora es mucho más llevadera y tranquila.

La actriz contó que, a pesar de todo, se llevan bien y hasta se lanzan algunas bromas cuando se cruzan. Dice que lo hacen por el bien de su hija, ya que ambos quieren que ella crezca en un ambiente tranquilo.

" Se llevan bien, se respetan. Y eso me parece increíble ", comentó Melissa Paredes en una entrevista, recordando que en algún momento llegó a temer que los conflictos del pasado les impidieran tener una relación tranquila.

Para la exconductora de América Hoy, lo más importante es que los adultos responsables de la menor sepan relacionarse con total madurez. "No quiero que crezca viendo conflictos innecesarios", subrayó.

Aunque ni Rodrigo Cuba ni Melissa Paredes se han pronunciado sobre la indirecta lanzada por Anthony Aranda, lo cierto es que sus palabras ya desataron una nueva ola de especulaciones. El bailarín dio a entender que, en algún momento, el futbolista habría intentado retomar su relación con la actriz.