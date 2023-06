Rodrigo González defiende a Katia Palma por comentarios de Johanna San Miguel

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa, ''Amor y Fuego'', el conductor, Rodrigo González 'Peluchín' defendió a Katia Palma, luego de que Johanna San Miguel revelara en medio de una entrevista que no se llevaba bien con exconductora de ''Yo Soy''.

Es su vocero

'Peluchín' usó las cámaras de su programa para afirmar que Katia Palma no trató mal a Johanna San Miguel, quien según palabras de Rodrigo, sería ella la que llegó quejándose al canal de Latina.

Katia no es que haya sido mala onda con Johanna, simplemente la trato como alguien más que llego al programa. Johanna llegó con la espada desenvainada y quejándose antes de vernos las caras", expresó el popular 'Peluchín'.

A su vez, recalcó que la conductora de Esto es Guerra es una persona complicada de tratar y que ingresó a los sets de latina en modo ''víctima''.

"Llegó en modo víctima y ansiosa (...) Es una persona insegura, con comportamientos infantiles para demostrarlo, me consta, yo la he tenido en dos oportunidades la he tenido en frente, y las dos me daba vergüenza ajena", agregó.

Katia confirma palabras de Rodrigo González

El mismo Rodrigo González afirmó que la misma actriz, Katia Palma le dio razón y que aseguró que nunca hubo mala onda de su parte.

"La vez pasada yo dije esto y Katia me escribió. y me dijo: así es Rodrigo, todo lo que has dicho es tal cual pasó. Entonces no estoy opinando, estoy siendo el vocero de Katia Palma", enfatizó González.

¿Qué pasó entre Katia Palma y Johanna San Miguel?

Todo sucedió en medio de una entrevista que fue publicada por la cuenta de Instagram @hoyesdomingay, donde la popular 'Queca' participó de un divertido juego que se llama "¿Qué prefieres?", en el que debía responder una serie de preguntas sobre a qué personajes de televisión prefiere; sin embargo, los conductores no esperaban una respuesta negativa sobre Katia Palma.

En cierto momento los conductores del segmento le hicieron la pregunta: "¿Qué prefieres, Katia Palma o Maria Pía (Copello)?", obteniendo como respuesta que la exintegrante de Pataclaún elegía sin dudar a la conductora de "Mande quien mande".

Según contó Johanna, en algún momento ambas fueron muy amigas, pero esto se terminó después de trabajar juntas en Latina (programa "Yo soy").

"Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, hay que darle el espacio para que se sienta bien", expresó Johanna.

Sin duda, muchos no esperaban que Johanna San Miguel emitiera ese tipo de opinión sobre Katia Palma, por lo que Rodrigo González 'Peluchín', buscó defender a la exconductora de ''Yo Soy'', contando su versión de los hechos.