RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Está sensible!

Darinka LLORA al recordar el apoyo de su pareja tras nueva demanda de Jefferson Farfán: "Me tocó mucho"

Darinka Ramírez se quebró en televisión al hablar sobre la demanda de tenencia interpuesta por Jefferson Farfán y destacó el respaldo incondicional que recibe de su actual pareja.

Darinka Ramírez llora por el apoyo de su pareja tras demanda de Farfán
Darinka Ramírez llora por el apoyo de su pareja tras demanda de Farfán (Composición Exitosa)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Darinka Ramírez no pudo evitar romper en llanto durante la entrevista que tuvo la noche de ayer en 'Magaly TV, la firme', ya que recordó el gran apoyo que representa su actual pareja en medio de la demanda que Jefferson Farfán le ha interpuesto por la tenencia de su pequeña hija de tres años.

Darinka llora tras demanda de Farfán

Durante la entrevista, Magaly y la Dra. Karla Viso hicieron hincapié en que muchos hombres solicitan la tenencia compartida al sentirse celosos cuando su expareja inicia una nueva relación y esta persona tiende a asumir una figura paterna con los hijos que la mujer haya tenido anteriormente.

En ese sentido, Darinka intervino para contar que cuando su actual pareja se enteró de la demanda que le interpuso Jefferson Farfán, la apoyó incondicionalmente y hasta se mostró dispuesto a afrontar procesos legales para que ella esté tranquila.

"Algo que me encantó es que el día que yo me enteré estaba en shock y hasta me puse a llorar del miedo. Él me dijo: 'Tranquila, que si hay que afrontar juicios legales y si él quiere mover el dinero como lo hace, siempre lo vamos a tener que hacer'", indicó.

Sin embargo, lo más emotivo llegó después, ya que, según Darinka, su actual pareja quiere a su hija como si fuera suya. "Él dice que esa niña, nuestra hija (Luana), tiene que vivir en un hogar con amor", agregó para luego romper en llanto frente a cámaras.

Darinka revela que Jefferson Farfán ha pedido la tenencia compartida de su hija: "No es un padre presente"
Lee también

Darinka revela que Jefferson Farfán ha pedido la tenencia compartida de su hija: "No es un padre presente"

Magaly, la abogada presente y Vanessa López, quienes estaban como invitadas, respaldaron a Darinka y le aconsejaron que no se rinda en esta nueva batalla legal, pese a que actualmente tiene seis meses de embarazo.

La demanda de Farfán a Darinka

La influencer se presentó esta noche en Magaly TV, La Firme y contó que hace algunos días le llegó una asistenta social para hablarle sobre un proceso de tenencia, lo cual la dejó desconcertada. Darinka indicó que no está de acuerdo con otorgarle la tenencia a la 'Foquita', ya que considera que no es un padre presente.

¿Melissa Klug se lanzará como CANTANTE de cumbia? Ex de Jefferson Farfán sorprende con su respuesta
Lee también

¿Melissa Klug se lanzará como CANTANTE de cumbia? Ex de Jefferson Farfán sorprende con su respuesta

"No habría ningún problema si fuera un padre presente para mi hija, porque tiene papá y mamá y les corresponde pasar tiempo juntos. Pero él no es un padre presente. En la casa que él tiene han habido fiestas, hace poco ha sucedido algo delicado", dijo.

De esta manera, la entrevista dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa Darinka Ramírez frente a la demanda de tenencia interpuesta por Jefferson Farfán. Entre lágrimas, reafirmó que no está sola y que luchará por el bienestar de su hija, respaldada por su pareja y su entorno cercano.

Temas relacionados Darinka Ramírez demanda hija Jefferson Farfán llora

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA