Exintegrante de 'EEG' pasa tremendo susto tras percance vehicular en la Panamericana

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un fuerte susto fue el que se llevó Tepha Loza luego de protagonizar un percance vehicular en la Panamericana, en medio de días especialmente complicados para su familia. La exintagrante de 'EEG' contó lo ocurrido en sus redes y dejó en evidencia que el apuro por llegar a casa, debido al delicado estado de salud de su madre, terminó jugando en su contra.

Hermana de Melissa Loza pasa fuerte susto

El hecho ocurrió cuando Tepha Loza se encontraba conduciendo su vehículo por la Panamericana con rumbo a su vivienda. Según explicó, venía atravesando una situación familiar urgente, ya que su madre permanece internada recibiendo tratamiento médico por cáncer.

El trayecto, de acuerdo con su propio testimonio, transcurría con normalidad hasta que decidió realizar una maniobra para adelantar a un camión en plena vía rápida. Fue en ese momento cuando todo se complicó.

La hermana de Melissa Loza relató que, al intentar pasar al vehículo pesado, una de las llantas posteriores de su auto terminó severamente dañada, obligándola a detenerse de inmediato en plena carretera.

Minutos después, compartió imágenes del neumático completamente destrozado, generando preocupación entre sus seguidores. Con evidente nerviosismo, Tepha Loza explicó cómo sucedió el incidente:

"En plena Panamericana, al querer pasar un camión encima de un jebe o no sé qué habrá sido, destrozó mi llanta. Por querer llegar rápido por mi mamá", expresó, precisando además que el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche.

Afortunadamente, el percance no dejó personas heridas ni daños mayores en otros vehículos, aunque sí provocó un momento de alto estrés para la conductora.

Hermana de Melissa Loza pasa fuerte susto

Tepha Loza agradece estar con vida

Luego de controlar la situación y ponerse a salvo, Tepha Loza volvió a comunicarse con su comunidad digital para reflexionar sobre lo ocurrido. La influencer reconoció que el susto fue enorme y que, por un momento, temió que el accidente pudiera haber tenido consecuencias más graves.

Incluso, señaló que el lugar exacto donde se produjo el daño fue clave para evitar una tragedia mayor, ya que una falla en una llanta delantera pudo haber ocasionado la pérdida total del control del vehículo.

"Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el susto fue terrible. Definitivamente estoy con mi ángel guardián", manifestó.

De esta manera, Tepha, hermana de Melissa Loza, pasó un tremendo susto tras sufrir un percance vehicular en la Panamericana cuando se dirigía con urgencia a su vivienda por una situación familiar relacionada con la salud de su madre. Aunque la llanta de su vehículo terminó destrozada, el hecho no dejó heridos.