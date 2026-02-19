Darinka revela que Jefferson Farfán ha pedido la tenencia compartida de su hija: "No es un padre presente"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez reapareció públicamente esta noche para revelar que Jefferson Farfán la ha demandado para solicitar la tenencia compartida de su hija Luana. La modelo dijo que esta nueva demanda la ha tomado por sorpresa y se niega a compartir la tenencia con el exfutbolista, ya que considera que su ambiente no es el adecuado para su pequeña de tres años.

Jefferson Farfán demanda a Darinka

La influencer se presentó esta noche en Magaly TV, La Firme y contó que hace algunos días le llegó una asistenta social para hablarle sobre un proceso de tenencia, lo cual la dejó desconcertada. Darinka indicó que no está de acuerdo con otorgarle la tenencia a la 'Foquita', ya que considera que no es un padre presente.

"No habría ningún problema si fuera un padre presente para mi hija, porque tiene papá y mamá y les corresponde pasar tiempo juntos. Pero él no es un padre presente. En la casa que él tiene han habido fiestas, hace poco ha sucedido algo delicado ", dijo.

En esa misma línea, Ramírez confesó que tiene miedo de que Jefferson le quite a su hija y se la lleve a vivir a su casa, donde considera que no hay un ambiente familiar apropiado para su desarrollo y crecimiento.

" No me parece que sea un ambiente para mi hija. Hasta donde yo supe, había algunos amigos y familiares viviendo en la casa. Tengo miedo por mi hija, es una niña de tres años", agregó.

Darinka sufre por su hija

Darinka señaló que no soportaría dejar de ver a su hija 15 días o un mes, y que actualmente está más preocupada por la tenencia que por la pensión alimenticia que Farfán le pasa. "No me quería pasar respecto al colegio. Sé más o menos cómo lleva las cosas con sus hijos y con el tema de mi hija siempre ha sido mezquino", sentenció.

Finalmente, Darinka resaltó que Jefferson no frecuenta a su hija y solo ha pasado tiempo con ella en ocasiones especiales como Navidad o su cumpleaños. Asimismo, resaltó que en la casa donde vive el exjugador de Alianza Lima hay discotecas y hasta un "bunker".

De esta manera, la denuncia pública de Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán abre un nuevo capítulo en su disputa legal por la tenencia de su hija. La modelo expresó su preocupación y dejó claro que priorizará el bienestar y estabilidad de la menor ante cualquier decisión judicial y espera poder seguir educando y compartiendo el crecimiento de su pequeña, como lo ha estado haciendo hasta ahora.