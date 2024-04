Rosangela y Michelle Soifer se sacan los 'trapos sucios' EN VIVO: "No me hagas hablar de tus viajecitos"

03/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las competidoras de 'Esto es Guerra', Michelle Soifer y Rosangela Espinoza, protagonizaron un bochornoso momento durante la más reciente edición del programa concurso. Ambas amenazaron con hablar sobre cosas que al parecer les incomodan mucho, como el canto y lo viajes fuera del país.

Todo partió a raíz de que Rosangela se negaba a participar en competencias de fuerza del reality, alegando que tenía una lesión en el hombro. En ese momento, Michelle intervino y la increpó por no ir al médico y en lugar de ello, irse de viaje en Semana Santa.

"Ella no fue al médico porque le dolía el hombro, pero si se fue de viaje", dijo Michelle. Rápidamente, Rosangela entró en cólera y le respondió: "Mis viajes no tienen nada que ver, el que quiere puede. Yo en mi condición actual no puedo competir".

Sin embargo, las palabras de Rosangela no convencieron a Michelle, ya que le comentó que debía ir al médico antes de viajar.

"Si tú tienes un verdadero dolor, vas primero a la clínica y luego adonde quieres irte. Nosotros no tenemos ningún problema con que te vayas de viaje", comentó.

Rosangela pierde los papeles

Después de la última respuesta de Michelle, Rosangela perdió la paciencia, y con una molestia muy notiria, le dijo que ella tiene derecho a viajar cuando quiera y a donde quiera.

"Nadie me tiene que decir si me voy de viaje o no, me voy con mi plata y punto. Soy una mujer independiente, me esfuerzo y me pago mis viajes. Me doy mis gustos porque la vida es corta y no me voy a hacer vieja trabajando", respondió.

Finalmente, amenazó con hablar sobre la carrera artística de Michelle Soifer. Como se recuerda, la 'Sol' ha intentado despegar su música en más de una oportunidad, pero no ha tenido éxito y siempre termina volviendo a 'Esto es Guerra'.

"No te metes con mis viajes porque es lo que a mí me gusta . Yo no me meto con tu canto porque ya sabes lo que va a pasar, mejor no me hables", concluyó.

Es así que, las 'guerreras' se dijeron de todo en el set del reality. Rosangela Espinoza perdió los papeles y criticó duramente la carrera musical de Michelle Soifer.