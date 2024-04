¡Qué fría! Michelle Soifer y su impactante reacción al enterarse de la boda del 'Principito'

Recientemente se supo del matrimonio de Giuseppe Benignini, conocido en la farándula peruana como 'El Principito' y también muy afamado por haber protagonizado una polémica relación con Michelle Soifer. Por ello, la cantante fue consulta sobre este hecho y quedó en shock, pues no estaba enterada de la boda, sin embargo, impactó a todos con su divertida respuesta.

Michelle Soifer fue abordada por las cámaras de 'América Espectáculos' y le consultaron sobre la reciente boda de su expareja Giuseppe Benignini, quien se casó en Estados Unidos con una joven boliviana. Como de esperarse, la cantante aseguró que no le importaba lo que haga el popular 'Principito'.

"(Ahora el Principito se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa", dijo luego de reponerse tras la sorpresa.