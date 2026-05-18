Paolo Guerrero sueña con que su hijo juegue futbol profesional en el Real Madrid: "Vas a hacer muchos goles"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero ha revelado uno de sus sueños más anhelados: ver a su hijo jugar en las filas del Real Madrid. El 'Depredador' fue captado teniendo una conversación con su pequeño, en la que le pregunta directamente si piensa jugar de forma profesional y hacer muchos goles con el equipo europeo, desatando gran emoción entre sus seguidores.

Paolo Guerrero quiere ver a su hijo jugando en el Real Madrid

Guerrero es uno de los futbolistas más influyentes de la selección peruana durante los últimos años y, sin duda, es el favorito de muchos hinchas. En un reciente video publicado por su pareja, Ana Paula Consorte, se puede ver al futbolista teniendo una conversación muy natural con su hijo, donde hablan sobre su futuro profesional.

"¿Tú vas a jugar en el Real Madrid?", le preguntó directamente a su hijo, quien estaba jugando en la mesa y respondió tímidamente: "Siiii". Enseguida, el 'Depredador' le hizo otra pregunta sobre el tema: "¿Y vas a hacer muchos goles?". El pequeño no tardó en responder con un tierno "Sí".

Cabe resaltar que el hijo de Paolo Guerrero ya está recibiendo entrenamiento deportivo desde muy pequeño, ya que en más de una oportunidad Ana Paula ha mostrado la habilidad que su hijo tiene con la pelota, lo cual demostraría que realmente tiene la ambición de seguir los pasos de su padre y convertirse en un gran futbolista que desate pasiones.

Es así que, el tierno momento entre Paolo Guerrero y su hijo enterneció a miles de seguidores en redes sociales, quienes destacaron la ilusión del futbolista por el futuro del pequeño. Mientras tanto, Ana Paula Consorte continúa compartiendo escenas familiares que muestran el crecimiento y la pasión del niño por el fútbol desde temprana edad.