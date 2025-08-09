Salim Vera despotrica contra conocido programa televisivo: "Es un perpetuador de mediocridad"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Salim Vera, vocalista de la banda 'LBD', volvió a protagonizar otro momento de polémica al despotricar contra un conocido programa de televisión. Fiel a su estilo fue tajante al momento de opinar acerca del espacio de entretenimiento que es muy querido por la audiencia.

Luego del esperado reencuentro de Libido, icónica banda peruana de rock, en 2024; sus integrantes Salim Vera y Manolo Hidalgo decidieron aventurarse otra vez al mundo artístico con un nuevo grupo llamado 'LBD', grupo que une su trabajo realizado en sus inicios con una propuesta contemporánea a fin de construir una identidad propia.

Recientemente, los artistas concedieron una entrevista a un programa digital llamado 'Café y Conversa', en donde respondieron diversas preguntas en relación a su nueva banda, el inicio y separación de Libido, las salidas de Toño Jáuregui y Jeffry Fischman, así como la gira de reencuentro que realizaron el año pasado.

Salim Vera despotrica contra programa de TV

Sin embargo, un momento que llamaría la atención fue cuando Salim Vera fue consultado sobre qué opina acerca del programa 'Yo Soy'. Sin titubeos, el cantante tuvo uno inesperada respuesta.

Vera resaltó que el Perú es un páis nostálgico, en donde se realizan tributos de otros artistas y en el que se respeta mucho la copia. En esa línea, señaló que el espacio de señal abierta atenta contra la personalidad del cantante.

"Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto. Entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música", aseveró.

Asimismo, consideró que este tipo de programas de televisión tienen una responsabilidad que no es la correcta. En tal sentido, lo comparó con un 'círculo vicioso' que forma parte de lo que la gente quiere consumir.

Usuarios opinan sobre declaraciones

Inmediatamente, usuarios de la red social TikTok, no dudaron en emitir sus opiniones tras las declaraciones de Salim Vera. Mientras algunos compartían lo dicho por él, otros se mostraron en total desacuerdo.

"Por culpa de 'Yo Soy' le tengo que dar la razón", "Tú haces covers de Toño", "No estoy de acuerdo con Salim", "Primera vez que concuerdo con Salim",, "Empezar haciendo cover es un buen inicio", fueron algunas opiniones.

