Acaban con la vida de tecladista de Camilo Séptimo junto a su esposa embarazada e hija

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un atroz hecho ha generado trsiteza y consternación en el ambiente musical de México tras reportarse del fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de indie rock Camilo Séptimo, junto a su esposa embarazada y su hija.

Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo junto a su familia

La noticia del fallecimiento del artista fue dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El músico de 38 años y sus familiares fueron hallados sin signos vitales al interior de su residencia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo a información preliminar la pareja del apodado 'Honas' tenía cuatro meses de gestación y su menor hija tres años. Además, se reportó el fallecimiento de una joven de 21 años que se desempeñaba como empleada doméstica.

Es necesario señalar que al momento de ingresar al hogar donde ocurrieron los asesinatos, las autoridades encontraron a un menor de 6 años, quien sería integrante de la familia, con vida y sin signos de violencia. En el lugar también fue encontrado sin vida el perro de la familia que estaba maniatado.

Por su parte, la banda que integró, Camilo Séptimo, reportó el sensible acontecimiento mediante sus redes sociales con un sentido mensaje en el que expresan el dolor que ha generado la partida del tecladista Jonathan Meléndez.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, a su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. Honas celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz", se lee en el comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación.

Fiscalía de México detiene a dos sospechosos tras asesinatos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señaló que los acontecimientos habrían ocurrido aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

Una de las líneas establecidas por las autoridades señala que los probables responsables habrían aprovechado la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para ingresar al domicilio.

Al respecto, la autoridad ministerial informó que como resultado de los actos de investigación realizados después del hallazgo de las víctimas, estableció la probable participación de dos hombres en los hechos.

La mañana del último miércoles, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), agentes de la FGJEM detuvieron a Diego Sebastián "N", identificado por la institución como socio del integrante de Camilo Séptimo y señalado como probable autor del homicidio múltiple.

Hay que mencionar que previamente a ello había sido detenido Gerardo "N", quien también es investigado por su probable participación en los mismos hechos de sangre.

Una inesperada noticia ha provocado tristeza en el ambiente musical de México luego de que confirmar el fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda de indie rock Camilo Séptimo. Junto a él también se reportó la muerte de su esposa embarazada y su hija de tan solo 3 años.