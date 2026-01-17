Samantha Batallanos revela que se considera "sapiosexual": "Me atrae mucho la inteligencia"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos dejó a más de uno de sus seguidores sorprendido al revelar que se considera una persona "sapiosexual". La expareja de Jonathan Maicelo agregó: "Me atrae mucho la inteligencia".

Samantha Batallanos: ¿Cómo debe ser su próximo novio?

Samantha Batallanos vuelve a remecer la farándula peruana y esta vez con una inesperada confesión. Como se recuerda, la modelo y exMiss Grand Perú mantuvo una relación con el boxeador peruano Jonathan Maicelo, la cual estuvo marcada por un indignante episodio que causó gran revuelo y que fue el detonante para el fin de su vínculo sentimental.

Su romance con el deportista terminó definitivamente tras denuncias de violencia física y psicológica, con Batallanos ganando un juicio por agresión y declarando que se arrepiente de haber intentado retomar la relación. Tras ello, la modelo mantuvo en vilo a los medios sobre si podría haber encontrado ya el amor, dándose una nueva oportunidad.

Sin embargo, en una reciente entrevista a un medio local, Samantha Batallanos, al tratar de responder sobre si alguien conquistó su corazón tras su ruptura con Maicelo, soltó una sorprendente noticia sobre su orientación sexual.

¿Samantha Batallanos es sapiosexual?

Pues bien, Samantha Batallanos no solo indicó que creía en la libertad en general como "filosofía de vida, con o sin relación", sino que, al consultarle sobre cuáles eran las cualidades que debía tener su próxima pareja, sostuvo que se consideraba una persona sapiosexual, es decir, alguien que se siente atraída por la inteligencia de otros, donde la mente y la capacidad intelectual son el principal imán para el deseo.

"Me considero una persona sapiosexual. Me atrae mucho la inteligencia. Admiro mucho a una persona sabia. Con eso describo a un ser humano que tiene cultura, experiencia de vida, valores, es caballero y respetuoso", indicó a 'Perú 21'.

Asimismo, la modelo peruana agregó que su futura pareja debería tener "un grado de humor", ya que espera que la hagan reír. Finalmente, indicó que tiene claro cómo debe ser su próximo novio, pero que actualmente no está en su búsqueda porque se encuentra enfocada en sus propios proyectos personales y profesionales.

Deja en la 'friendzone' al presidente José Jerí

Como se recuerda, no es la primera vez que Samantha Batallanos acapara los titulares de la farándula peruana, ya que su nombre sonó nuevamente. ¿Por qué? Pues bien, en diciembre del 2025, la influencer y modelo peruana mostraba cierto interés en el presidente de la República, José Jerí, pero en una reciente entrevista ante las cámaras aseguró que todo era en tono de broma.

"La verdad no sabía, fue muy gracioso. Lo he visto con mucho humor como algo gracioso o como es. Me dio muchísima risa, que me iba a imaginar que el presidente iba estar hablando de mí, imagínate", expresó, entre risas.

Es así como la nueva confesión de Samantha Batallanos de considerarse sapiosexual, es decir, que se siente atraída más por las cualidades intelectuales de una persona que por otros atributos físicos o superficiales, ha dejado a más de uno de sus fanáticos sorprendido.