SISMO HOY, 19 de febrero: conoce aquí los detalles del movimiento telúrico ocurrido esta madrugada

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú sigue temblando! Un nuevo sismo remeció el país en la madrugada de este jueves 19 de febrero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía hoy, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El sismo fue magnitud 3.9 y se registró la madrugada de este 19 de febrero, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional. De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:35:08 (hora local) y tuvo una profundidad de 38 kilómetros. El epicentro se localizó a 39 kilómetros al suroeste del distrito de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima.

Sismo remece Cañete en la madrugada

El evento alcanzó una intensidad III en Mala, lo que significa que fue percibido de manera leve por la población, principalmente en reposo o en edificios altos, sin que se reportaran daños materiales ni personales hasta el momento. Aunque algunas personas reportaron que el movimiento se sintió fuerte en varios distritos de Lima.

Las coordenadas del epicentro fueron latitud -12.84 y longitud -76.94, en una zona que forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica es constante debido a la interacción de placas tectónicas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0091

Fecha y Hora Local: 19/02/2026 00:35:08

Magnitud: 3.9

Profundidad: 38km

Latitud: -12.84

Longitud: -76.94

Intensidad: III Mala

Referencia: 39 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 19, 2026

Recordemos que el Perú es un país altamente sísmico y se recomienda a la ciudadanía mantener la calma ante este tipo de eventos, así como contar con una mochila de emergencia y un plan familiar de evacuación.

Las autoridades locales no han informado afectaciones, pero continúan monitoreando la situación. El Instituto Geofísico del Perú mantiene vigilancia permanente y exhorta a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar la difusión de rumores.

La importancia de los simulacros

Este último sismo sentido este martes nos recuerda la importancia de participar de los simulacros nacionales multipeligro que desarrolla el Gobierno para saber cómo reaccionar ante una nueva actividad sísmica.

Pues bien, la simulación de movimiento telúrico también permite fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del SINAGERD y la población ante una situación de emergencia o desastre.

Es así que, un sismo de magnitud 3.9 registrado frente a Mala no dejó daños ni víctimas, pero recordó la constante actividad sísmica en el país. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente y reiteran la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad, siguiendo siempre la información oficial del Instituto Geofísico del Perú.