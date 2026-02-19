¡Nuevo ataque a conductores! Balean bus de transporte público en Santa Anita y el chofer resulta herido

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque al gremio de transportistas ocurrió la noche de ayer, 18 de febrero, mientras José María Balcázar era elegido presidente interino en el Congreso de la República. Un sicario disparó hasta siete veces contra un bus de transporte público, dejando herido al conductor y sin víctimas mortales que lamentar.

Balean a chofer en Santa Anita

El terrible hecho ocurrió en el distrito de Santa Anita, en el límite con El Agustino. Según información preliminar, un sicario disparó hasta siete veces contra un bus de la empresa 'Vargas S.A.C.', más conocidos como los 'Emmanuel'. Producto del atentado, el chofer identificado como José Luis Guerra Sánchez resultó herido en el brazo.

El ataque se produjo alrededor de las 10:15 de la noche, en el cruce de la avenida Ferrocarril con la calle Arboleda, cuando un sicario a bordo de una moto disparó varias veces directamente contra la unidad de transporte público, que en ese momento se dirigía a su paradero para cerrar el día.

Uno de los siete disparos dejó herido al chofer, por lo que fue llevado de emergencia al hospital 'Bravo Chico'. En el momento del ataque, el bus se encontraba sin pasajeros, por lo que el único herido fue el conductor.

Los compañeros de José Luis Guerra indicaron que la empresa para la que trabaja viene siendo víctima de extorsión desde hace varios meses y pidieron mayores medidas de seguridad para poder trabajar con tranquilidad. Mientras tanto, los vecinos también exigieron más presencia policial, ya que temen por sus vidas al utilizar los buses todos los días.

🔵🔴 Un bus de transporte público fue baleado la noche del 18 de febrero en Santa Anita. Un sicario disparó hasta siete veces contra la unidad, dejando herido al conductor en el brazo. El vehículo no llevaba pasajeros. La Policía investiga el caso, que estaría vinculado a... pic.twitter.com/entcnVgGJ3 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 19, 2026

Cabe resaltar que este atentado ocurrió en el mismo instante en que José María Balcázar era elegido presidente interino del Congreso de la República con 60 votos a favor.

Otro atentado ocurrió ayer

La noche de ayer un bus de la empresa 'La Estrella' fue baleado por presuntos extorsionadores cuando circulaba por Ancón dejando a su chofer herido. De acuerdo a las primeros reportes, el hecho se dio sobre las últimas horas del martes 17 de febrero cuando la unidad estaba cerca de culminar su recorrido. En ese momento, dos sujetos aparecieron a bordo de una moto lineal y procedieron a disparar sin reparo alguno contra el vehículo.

El conductor logró esquivar la mayoría de los proyectiles, pero uno de ellos logró darle a la altura del hombro dejándolo herido. Luego de que los atacantes huyeran, testigos y vecinos de la zona trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

De momento, no se ha logrado identificar al herido, pero si se pudo conocer que deberá ser operado tras recibir el disparo. Hasta el cierre de esta nota se desconoce el estado de salud de este conductor.

Es así que, en menos de 24 horas, dos buses de transporte público fueron atacados a balazos en distintos puntos de la capital, dejando a sus conductores heridos y evidenciando el avance de presuntas redes de extorsión. La violencia contra el gremio no cesa y aumenta el temor entre trabajadores y usuarios.