Manolo Rojas recibe el último adiós con emotivo sepelio en cementerio de Huachipa

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último adiós a Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido artísticamente como Manolo Rojas, se convirtió en una multitudinaria muestra de afecto en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

Último adiós del actor cómico

Entre lágrimas y una ovación que se prolongó por varios minutos, amigos y seguidores despidieron al humorista cuyo ataúd lució envuelto en la bandera nacional, símbolo de su arraigo en la cultura popular.

El momento más conmovedor de la jornada lo protagonizó su hijo, quien desde la primera fila y llevando la camiseta del Unión Huaral, dedicó unas sentidas palabras que resonaron ante la multitud que llegó para honrar décadas de risas en la radio y televisión.

El cortejo fúnebre recorrió los espacios donde Manolo Rojas dejó huella. América TV, Panamericana TV y RPP fueron parte del último adiós, donde compañeros y figuras del espectáculo, como Jorge Benavides, Martín Farfán y Claudia Serpa, se sumaron a las muestras de cariño y reconocimiento. La despedida incluyó homenajes en cada una de sus casas artísticas, reflejando el aprecio y el respeto que obtuvo durante su carrera.

Fallecido la noche del 27 de marzo en la puerta de su vivienda en el distrito de La Victoria, Manolo Rojas recibió diversos homenajes póstumos. Entre ellos, un velatorio en el Gran Teatro Nacional, así como reconocimientos del Ministerio de Cultura, de las autoridades y habitantes de su natal Huaral y en distintos canales de televisión, donde colegas y admiradores destacaron su legado artístico.

Huaral se despide de su hijo predilecto

Huaral también tributó un sentido homenaje al artista Manolo Rojas. Cientos de ciudadanos acompañaron el traslado de sus restos entre música y aplausos, pidiendo que el féretro fuera llevado en hombros por la Plaza de Huaral.

Los restos de Manolo Rojas fueron velados en el Club Social La Huaquilla, lugar emblemático de sus primeras presentaciones, y al promediar las 9:00 a.m. de este domingo, la Municipalidad Provincial de Huaral realizó un acto póstumo en su honor frente al palacio municipal.

La despedida en su ciudad natal estuvo marcada por muestras de afecto y gratitud, antes de que los restos de Manolo Rojas fueran finalmente trasladados a Lima para su entierro, cerrando así una jornada de despedida colectiva y reconocimiento a su gran legado.

Tras los homenajes póstumos en Huaral, el cuerpo de Manolo Rojas será trasladado nuevamente a Lima cerca del mediodía, para que sus restos lleguen al cementerio Campo Fe de Huachipa para su cristiana sepultura.