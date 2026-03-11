Angye Zapata: Revelan nuevos detalles del asesinato del padre de su hija en presunto ajuste de cuentas

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Guerrero, padre de la hija de la bailarina Angye Zapata, fue asesinado de 14 balazos la noche del lunes, y recientemente se han revelado nuevos detalles de la noche en que dos sicarios acabaron con su vida. La Policía sospecha que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas, ya que Jean Paul tenía un amplio historial policial.

La macabra muerte de Jean Paul Guerrero

Magaly TV La Firme reveló imágenes exclusivas de la noche en que Guerrero fue asesinado en las afueras del condominio donde Angye vive, en Bellavista. En el video se puede apreciar que el joven estaba por ingresar al recinto, pero es sorprendido por un sicario que le dispara a quemarropa. Él intenta huir, pero es alcanzado por varios disparos.

El vigilante del condominio habló para las cámaras y contó cómo ocurrieron los hechos. "El pata ha venido por allá, porque la moto estaba registrada allá, y ahí ha comenzado a disparar, porque hay dos balas que han caído ahí en la puerta y ahorita ha pasado su familiar y ya falleció", dijo.

El vigilante también declaró que Angye no estaba en el condominio al momento del asesinato, y que fue la madre de ella quien respondió el intercomunicador y reconoció al joven como su yerno. "Ella vino como al rato, cuando ya se habían llevado al chico", agregó.

El historial delictivo de Jean Paul Guerrero

El programa de espectáculos también recordó que la primera vez que se supo de la existencia de Jean Paul fue en abril de 2024, cuando apareció en la revelación de género del bebé de la bailarina, aunque siempre ha sido esquivo a aparecer en fotografías. Incluso se reveló que no tenía redes sociales.

También se informó que Jean Paul no falleció en el acto, sino camino al hospital, y la hipótesis que se maneja hasta el momento es la de un presunto ajuste de cuentas, ya que el joven tenía un historial de denuncias desde el 2015 y, al parecer, siempre se había movido al margen de la ley.

En 2015 fue denunciado, junto a sus familiares, por haber dejado una granada de guerra en la casa de una familia rival. En 2016 fue capturado en flagrancia por comercialización de drogas, y al año siguiente fue detenido con un celular robado. Ese mismo año también fue acusado de dispararle dos veces a uno de sus vecinos. Finalmente, en 2022 también fue detenido por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

De esta manera, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen. Mientras tanto, el caso ha generado gran impacto debido al vínculo de la víctima con la bailarina Angye Zapata y al extenso historial policial que registraba Jean Paul Guerrero desde hace varios años.