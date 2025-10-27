Exchica reality y actriz revela que padece una COMPLICADA enfermedad: "Hace cinco meses empezó"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una conocida actriz que formó parte del programa reality 'Esto es Guerra' (EEG) preocupó a sus seguidores al revelar la complicada enfermedad que padece y que la llevó a seguir una serie de tratamientos médicos para mejorar su salud.

¿Qué enfermedad padece la exchica reality?

La exchica reality y actriz venezolana, Korina Rivadeneira, es la persona que ha generado impacto en las redes sociales y la farándula local tras revelar, a través de un video, en sus redes sociales que tiene una condición que le diagnosticaron hace cinco meses, producto de la crisis que atraviesa en su salud emocional.

En primer lugar, en la escena se ve a la también conductora del programa 'Desvelados' sentada en un jardín y sosteniendo su celular decide comenzar a explicar que atravesó un complicado momento en su vida, lo que la llevó a no descansar bien y constantemente en el día tenía "pensamientos que la saboteaban", lo que refleja el alto cuadro de estrés que cambió por completo su salud.

Seguidamente, detalló que toda esta situación le pasó factura y comenzó a perder mucho cabello: "No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma", exclamó.

Korina Rivadeneira sufre de alopecia por estrés

La pareja de Mario Hart también contó que comenzó a preocuparse al ver que el cabello no dejaba de caerse de forma abundante, ya que ni bien lo tocaba "comenzaba a salir hilitos de pelo", por lo cual, tuvo que recurrir a una especialista que la ayude a controlar esta situación y le permita estar tranquila en sus actividades cotidianas.

"El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. (...) Decía 'a este paso me voy a quedar calva'", indicó.

Es así que acudió a una doctora, quien le reveló que sufría de alopecia por estrés emocional, y que esas señales eran solo el inicio si es que no se controlaba a tiempo y se realizaba algunos cambios en sus hábitos. Por ello, la especialista no tardó en aconsejarla en seguir una serie de tratamientos, que no solo serían medicamentos, sino también mejorar su alimentación y mesoterapia.

También tuvo que incluir algunas terapias, incluyendo vitaminas y proteínas que la ayuden a controlar la caída de cabello, y, en especial, aprender a controlar sus emociones y pedir ayuda cuando lo necesito".

Actriz venezolana aconseja a sus seguidores

Finalmente, detalló que al seguir al pie todas las indicaciones de su doctora, su condición fue mejorando y ahora su cabellera luce radiante y más fortalecida. Asimismo, aprovechó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a sus seguidores y aconsejarles que si atraviesan un mal momento emocional no lo dejen pasar y sepan actuar de inmediato acudiendo con un especialista para que ello no conlleve una enfermedad.

"No puede ser que me haya cerrado, bloqueado, cuando estoy con mis hijos, los disfruto y me hace feliz, cuando no, es como que, me cierro y no está bien, (...) no tengas miedo de buscar ayuda profesional porque todo vuelve a la normalidad y mejor, el pelo también vuelve, ya me estoy recuperando, ya no veo los huecos", puntualizó.

Es así como Korina Rivadeneira no dudó en confesar que le diagnosticaron una enfermedad que afectó su vida, pero gracias a que se sometió a una serie de tratamientos, su salud fue mejorando.