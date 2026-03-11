¡Atenta, Suheyn! Macarius es captado manejando mientras toma cerveza y sin cinturón de seguridad

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El streamer Macarius fue duramente cuestionado por Magaly Medina por exponerse manejando sin cinturón de seguridad y mientras bebía cerveza. La conductora hizo énfasis en que estaba cometiendo varias faltas de tránsito al mismo tiempo, además de que pudo causar un accidente por la forma temeraria en la que conducía.

Macarius es captado manejando mientras toma cerveza

El video difundido por la conductora de ATV fue tomado directamente de la plataforma de streaming del arequipeño. En el mismo se puede apreciar que el joven está manejando con una sola mano, ya que con la otra destapa una cerveza para luego beberla mientras conduce, todo eso mientras hacía una transmisión para sus seguidores.

Macarius no solo estaba cometiendo una falta al conducir mientras bebía alcohol, sino que tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad y se veía muy distraído mientras manejaba. Magaly no pudo evitar indignarse por la situación y hacer énfasis en que pudo causar un accidente.

"Miren cómo maneja este chico que es influencer, tomando cerveza mientras maneja. Este no se acuerda que le puede pasar algo similar a lo de Laura Spoya. A él no le interesa ir contra las reglas de tránsito", dijo.

Magaly, alertada por su producción, también se dio cuenta de que el streamer iba sin cinturón de seguridad. "Está cometiendo unas faltas de tránsito tremendas que le podrían costar una multasa . Qué irresponsable", agregó.

Finalmente, le envió un mensaje a Suheyn Cipriani, novia de Macarius. "¿No te das cuenta, Suheyn? Siempre dice por qué le tiran tanto hate. ¿Por qué haces estas cosas? La única que no se da cuenta del tipo de persona que es este Macarius es ella", sentenció.

Suheyn se reconcilia con Macarius

Durante la más reciente emisión de su programa 'Esto sí es amor', la exreina de belleza se tomó unos minutos para confesar que se ha dado una nueva oportunidad con el streamer arequipeño.

"Muchos han podido ver, tal vez, unas imágenes mías que están circulando en redes sociales, y es que sí, he decidido retomar mi relación", dijo en un inicio, para luego negar los rumores de una supuesta infidelidad.

Suheyn indicó que no ha sido nada fácil llevar una relación pública, donde muchas personas opinan sobre ella sin, muchas veces, conocer el trasfondo de la situación. Finalmente, confesó que quiere mucho al streamer y le agradeció por formar parte de su vida.

Es así que, las imágenes generaron una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la irresponsabilidad del streamer al exponerse de esa manera frente a su audiencia. Mientras tanto, Magaly Medina insistió en que este tipo de conductas no deben normalizarse, ya que podrían terminar provocando consecuencias graves.