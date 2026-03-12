Melissa Klug respalda los coqueteos y besos de Samahara y Youna: "Mientras que sean felices"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón y Youna generaron un intenso debate en redes sociales durante las últimas semanas debido a los apasionados besos que se daban en transmisiones en vivo, a pesar de que ya no son pareja desde hace mucho tiempo. Melissa Klug, madre de la influencer, se ha mostrado a favor de los coqueteos y, al parecer, apoya las decisiones de su hija.

Melissa respalda los coqueteos entre Samahara y Youna

La empresaria abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram y varios de sus seguidores le dejaron consultas sobre su viaje a las Maldivas y su experiencia al quedarse varada en Medio Oriente, debido a los conflictos armados que vienen ocurriendo en esa zona del planeta.

Sin embargo, la pregunta que más llamó la atención la habría hecho el mismo Youna y fue respecto a la "novela" que han armado en redes sociales con Samahara. "Meli, ¿qué opinas de nuestra novela turca de nuestra chozita, nuestra casita y de la felicidad de Sam?", se lee en la caja de preguntas.

Melissa no tardó mucho tiempo en responder y aseguró que ella solo busca la felicidad de su hija. Además, dejó entrever que, si Samahara se siente bien besando al padre de su primera bebé, no tiene por qué oponerse, ya que no le hacen daño a nadie.

" Mientras que sean felices, yo seré la mujer más feliz del mundo. No le hacen daño a nadie , eso habla mucho de esos corazones", respondió la madre de Samahara, dejando claro que no le incomoda en absoluto una posible reconciliación entre su hija y el barbero.

Melissa Klug apoya los coqueteos de Samahara y Youna

Samahara descarta reconciliación con Youna

Hace unos días, Samahara aseguró que mantiene contacto constante con su exnovio, pero solo hablan de sus responsabilidades como padres o del estado de salud de él, ya que está pasando un momento delicado debido a la leucemia que le fue diagnosticada hace un tiempo.

Sin embargo, aclaró que no tienen en mente retomar su relación por ahora. "No hay sentimientos de que vamos a volver o que vamos a estar juntos. Sabemos que eso no va a pasar ahora, ni mañana ni en un tiempo, porque por algo terminamos nuestra relación", dijo.

Aunque Samahara aclaró que no tiene planes de reconciliarse con el padre de su hija Xianna, sí dejó claro que le guarda mucho cariño por todos los momentos que compartieron y por lo bonito que ha sido su reencuentro, después de tener varios enfrentamientos públicos.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que no tiene problemas con la cercanía entre Samahara y Youna. Para la empresaria, lo más importante es que su hija se sienta bien y sea feliz, sin importar lo que digan en redes sociales sobre una posible reconciliación.