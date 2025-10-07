Magaly se pronuncia sobre el paro de transportistas y lanza fuerte mensaje contra el Gobierno

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina dejó de lado la farándula para hablar sobre el paro de transportistas y la inseguridad ciudadana. Desde su programa, la conductora lanzó un fuerte mensaje al Gobierno y sostuvo que los peruanos no merecen vivir con miedo, sino contar con autoridades que tomen decisiones firmes frente a la creciente ola de violencia en el país.

Magaly se pronuncia sobre el paro de transportistas

En la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la periodista más temida de la farándula peruana dejó por un momento los chismes del espectáculo para centrarse en un tema que afecta a miles: la inseguridad ciudadana.

Magaly Medina dedicó un espacio de su programa a comentar el paro nacional de transportistas, una medida de protesta que busca llamar la atención del Gobierno ante la ola de violencia que golpea a conductores y trabajadores del sector.

La periodista se mostró visiblemente afectada al hablar de la situación. Recordó que la inseguridad no distingue oficios ni clases sociales, pues afecta tanto a los transportistas como a pequeños comerciantes y familias enteras que viven con miedo de salir a las calles.

"Los peruanos no merecemos vivir con miedo, ni trabajar con miedo. Merecemos mejores autoridades y un gobierno no débil que no deje la inseguridad ciudadana en manos de delincuentes", expresó la conductora en vivo.

Magaly Medina reconoció el valor de los transportistas que decidieron alzar su voz. Según explicó, el paro fue una medida extrema, pero necesaria ante el silencio del Gobierno.

"Los transportistas han tomado esta decisión de salir y marchar por las calles y ser escuchados cuando todo el país quiere ser escuchado. Es el único gremio que ha tomado esta decisión en sus manos, que creo que muchos peruanos queremos tomar", afirmó.

Magaly lanza fuerte mensaje contra el Gobierno

Magaly Medina también lanzó duras críticas contra las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte. La mandataria había pedido mantener la calma y no responder mensajes extorsivos, algo que para la conductor sonó más a burla que a consejo.

"No puede ser que haya un jefe de gobierno que diga que, ante este caos que vivimos, no debemos contestar los WhatsApp amenazadores. Eso es de chiste. Un gobierno que deja la seguridad ciudadana a libre albedrío más bien alienta la violencia", sentenció.

Así, Magaly Medina se pronunció sobre el paro de transportistas y aprovechó su espacio televisivo para lanzar un fuerte mensaje contra el Gobierno, dejando en claro su preocupación por la inseguridad que viven miles de peruanos.