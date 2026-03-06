Michelle Soifer y la verdadera razón por la que le cuesta opinar sobre temas políticos y sociales

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A sus 36 años, Michelle Soifer ha aprendido que no todo lo que se ve en televisión es fácil de manejar. Tras años en realities juveniles y escándalos con antiguas parejas, la cantante y conductora confiesa que aún le cuesta hablar de política y noticias sensibles, y la razón te dejará boquiabierto.

Michelle Soifer orgullosa de ser "chica reality"

Ahora, alejada de los realities juveniles como Combate y Esto es guerra, Michelle Soifer asegura que no le molesta que aún la sigan llamando "chica reality".

"La etiqueta de chica reality nunca me la voy a quitar. Siempre voy a vivir siendo orgullosa de haber sido una chica reality", afirmó durante su participación en el Open Campus de la Universidad Politécnica del Perú.

La artista recordó que estos programas le dieron exposición, herramientas y contacto directo con el público, aunque también la sometieron a críticas constantes.

"Han sido muy criticados en algún momento, pero creo que de eso se trata: crecer, aprovechar las herramientas que nos dieron y construir en base a un trabajo", comentó, dejando claro que su pasado en televisión le permitió adaptarse con mayor facilidad a nuevas facetas profesionales.

Michelle y los temas que le cuestan opinar

Desde hace varios meses al frente de Arriba mi gente, Michelle Soifer confesó que, pese a sentirse a gusto frente a la cámara, lo más difícil ha sido abordar temas de coyuntura política y noticias delicadas.

"Creo que el mayor reto ha sido hablar de coyuntura política. Hay que cosas que nosotros por 15 años hemos evitado hablar porque no mezclábamos entretenimiento con política", explicó.

La cantante e influencer reconoce que, tras pasar de programas de entretenimiento a abordar noticias sobre muertes, escándalos del Gobierno y tragedias sociales, le resulta difícil no sentirse afectada.

"Llegó a mi casa destrozada, bien cargada de eso. Todas esas cosas me llenan de dolor porque me imagino el dolor de las familias. Es duro", agregó.

Michelle Soifer quería ser abogada

Michelle Soifer también reveló que, antes de dedicarse profesionalmente a la música, siempre soñó con tener una carrera universitaria.

"Yo tuve la intención siempre de estudiar, pero en ese momento la situación económica de mi familia no era la mejor y tuve que trabajar desde muy joven (...) Derecho quería estudiar cuando estaba más chibola, porque siempre he sido respondona", comentó.

Así, Michelle Soifer reveló que, aunque se siente cómoda frente a las cámaras de Arriba mi gente, uno de los mayores desafíos ha sido abordar temas de coyuntura política y noticias delicadas porque, como ella misma confesó, las tragedias, muertes y escándalos la afectan emocionalmente.