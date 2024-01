¡Se le pasa el tren! Deysi Araujo aconseja a Ale Baigorria tras comprometerse: "Que se apure con el bebito"

Deysi Araujo quedó sorprendida al conocer que Alejandra Baigorria se comprometió con Said Palao durante su viaje a Tailandia. En ese sentido, la exvedette no dudó de brindarle sus consejos más sabios ahora que está próxima a contraer matrimonio.

En una reciente entrevista con diario 'Trome', la bailarina solo tuvo palabras de felicitación para la popular 'Gringa de Gamarra', quien en múltiples veces expresó sus grandes deseos que establecerse con su pareja, contraer matrimonio y formar una familia.

Por ello, la pelirroja no dudó en aconsejare que no deje pasar mucho tiempo para engendrar, asegurando que "el tren también pasa".

"¡Qué bonita sorpresa! Creo que ni ella se lo esperaba, pero a todas nos llega el momento. Si ese chico es para ella, se quedarán juntos, y ojalá que no esperen tanto tiempo para casarse y traer hijitos (...). El tren también pasa", inició diciendo.

Según precisó, su consejo se basa en que si una decide tener hijos ya siendo algo mayor, no sería lo mismo porque no se disfruta mucho la etapa.

"Si ella desea tener un bebé, siendo primeriza, creo que es bueno apurarse un poquito porque ya no es lo mismo, no disfrutas tanto", agregó.

Por otro lado, la amiga de Mark Vito fue consultada sobre la posibilidad de también comprometerse para posteriormente contraer matrimonio.

Sin embargo, dejó en claro que, hasta el momento, no ha llegado su hombre ideal aunque no pierde las esperanzas de encontrarlo algún día.

"Aún no llega un buen hombre a mi vida, pero no pierdo las esperanzas. En algún momento llegará el indicado, una persona que me sume, respete, ame y valore", mencionó.