Erick Delgado ARREMETE contra Paco Bazán tras carta notarial y lo califica de "papanatas"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva pelea ha surgido en la farándula entre los exarqueros Erick Delgado y Paco Bazán. Este último le envió una carta notarial al apodado 'Loco' debido a que considera que actuó con deslealtad por su salida del canal de YouTube que ambos compartían.

Sin embargo, Delgado decidió romper su silencio y se defendió de las acusaciones del exjugador de Universitario de Deportes fiel a su estilo tajante y directo por lo que rechazó el documento legal que le envió e inclusive lo calificó de "patanatas".

Erick Delgado rompe su silencio

El exguardameta de Sporting Cristal presentó sus descargos en la más reciente edición del programa 'Q'Bochinche' en el que no se calló nada. En un inicio sostuvo que la carta notarial enivada por el actual enamorado de la cantante Susana Alvarado es un acto de cobardía y que en materia económica Bazán elegía más de lo que le correspondía.

"Una vez que tuvo la cobardía de mandarme la carta notarial, que me dijo que no quería absolutamente nada, si pones la página no sale nada y los videos anteriores a que se le comunicara que no iba más, están, porque todo lo hemos hecho en vivo y remunerado. Si él me va a devolver la plata que nos dio las marcas, yo borro todo", manifestó.

Sin embargo, ello no quedaría ahí debido a que Delgado descartó tajantemente la posibilidad de estar en medio de una disputa legal con la figura televisiva e inclusive cuestionó su reputación.

"No iba a contestarle a un patanatas y una persona que va por la calle y no puede mirar a la cara a mucha gente. Gracias a Dios a mí la gente me respeta. Me da cierto respeto", señaló con firmeza el exguardameta.

¿Qué fue lo que dijo Paco Bazán?

Hay que resaltar que, esta discusión entre Bazán y Delgado inició cuando el primero conoció que ya no formaba parte del espacio digital que compartía y administraba junto al ahora comentarista de fútbol. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado en Instagram.

Este hecho, no fue tomado de la mejor manera por Paco por lo que decidió actuar de manera legal por lo que presentó una carta notarial con la que exigía claridad para el futuro de su proyecto así como su participación en las ganancias que este podría generar.

"Me sorprendieron, no estaba enterado, recién lo vi en Instagram. La respuesta a ese comunicado fue mi carta notarial. En la vida hay que ser consecuentes. Si tú me botas, me botas por completo", se defendió Bazán en el programa Erick y Gonzalo.

Es así como Erick Delgado arremetió contra Paco Bazán tras un conflicto iniciado por la salida intempestiva de este último del canal de YouTube que compartían y administraban.