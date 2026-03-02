Laura Pausini y el verdadero motivo por el que incluyó 'Hoy' de Gian Marco en su nuevo álbum

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía una simple elección musical terminó revelando una historia profundamente íntima, luego de que Laura Pausini contara, en diálogo con Billboard, por qué 'Hoy', la canción escrita por Gian Marco, se convirtió en una de las piezas más especiales de su nuevo álbum.

Laura Pausini homenajea a Perú con 'Hoy'

Hay mucho movimiento entre los fans de Laura Pausini por su próximo estreno. La expectativa está por las nubes, especialmente tras confirmarse que en su nuevo álbum, Yo Canto 2, incluirá una versión de 'Hoy', uno de los temas más icónicos de Gian Marco.

Durante su conversación con Billboard, la artista italiana explicó que este proyecto reúne versiones de clásicos del pop latinoamericano y español, con la intención de rendir tributo a los países que la acompañaron a lo largo de su carrera. En ese recorrido, Perú ocupa un lugar especial.

"El tema en realidad es de Gian Marco, porque 'Hoy', que en este disco representa a Perú, está escrita por Gian Marco. Y aunque todo el mundo la conoce por la versión de Gloria, que es la cantante que verdaderamente cantó el tema que Gian Marco escribió creo para ella", explicó Laura Pausini.

Con esta aclaración, la cantante buscó poner en valor la autoría del músico peruano, ya que fuera del país muchos asocian la canción directamente a la versión de Gloria Estefan.

Además, Laura Pausini reveló que recién con el paso del tiempo entendió el verdadero significado de la canción para su autor.

"Aunque la canción tiene una dedicatoria muy personal de Gian Marco, que es a su nación, a Lima, cuando ha tenido que dejarla y yo no lo sabía", señaló, en referencia a la carga emocional que el compositor le dio al tema pensando en Lima y en su país, Perú.

Ese descubrimiento motivó un contacto directo entre ambos artistas. Laura Pausini contó que el proceso de selección de la canción vino acompañado de largas conversaciones con Gian Marco.

"He hablado mucho con él, me ha contado cada frase. Me he emocionado mucho estar al teléfono con él y descubrir, sobre todo porque después yo le conté la razón por la cual yo la quise cantar en el disco, que es muy personal, pero te la voy a decir", relató.

La razón íntima que volvió especial a 'Hoy'

Sin embargo, el verdadero motivo por el que Laura Pausini decidió grabar 'Hoy' va más allá del homenaje a Perú y del reconocimiento al trabajo de Gian Marco.

En la misma entrevista con Billboard, la cantante reveló que la canción está ligada a uno de los momentos más importantes de su vida personal.

"Estuve en el hospital a punto de dar a luz a mi hija Paola. Yo preparé una lista, una playlist de canciones que quería que nos acompañaran durante su llegada. Y la segunda era 'Hoy' en la versión de Gloria", recordó.

El relato toma un giro todavía más emotivo cuando la artista detalló que su hija nació exactamente mientras sonaba esa canción.

"Ella nació en ese exacto momento. El 8 de febrero fue el cumpleaños de Paola, de trece años, e hice una historia en las redes sociales poniendo la versión de Gloria, pero con la certidumbre de dar otra vez homenaje no solamente a Gloria, también a Gian Marco, que me acompañaron en este momento de vida tan especial", contó.

Así, Laura Pausini explicó el verdadero motivo por el que incluyó 'Hoy' de Gian Marco en su nuevo álbum, una decisión que combina su deseo de rendir homenaje a Perú con una vivencia personal profundamente ligada al nacimiento de su hija.