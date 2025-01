Selena Gómez llora desconsoladamente por niños migrantes que fueron deportados a México: "Lo siento"

Selena Gómez sorprendió al mundo entero, luego de aparecer llorando desconsoladamente en las redes sociales. Y es que la actriz no pudo contener las lágrimas al conocer que las medidas del nuevo gobierno de Donald Trump están afectado a las familias migrantes, pero sobre todo a los niños, quienes están siendo deportados a México.

Aunque el video que compartió Selena Gómez solo duró unos cuantos minutos en sus redes sociales, fue tiempo suficiente para que ella pueda expresar su sentir hacia lo que vienen atravesando sus compatriotas mexicanos.

La fuerte crisis marcada por la deportación estaría afectando en mayor medida a los niños, quienes se encuentran expuestos a los cambiantes climas que se presentan actualmente en Estados Unidos.

Es así que, en el breve material publicado por la actriz, no pudo ocultar su dolor y pidió perdón a todos los mexicanos por lo que actualmente están sufriendo. La expareja de Justin Bieber aseguró que la forma en como se están llevando a cabo las cosas no son correctas porque están tratando a los menores como "delincuentes" cuando en realidad lo único que buscan es luchar por tener una vida mejor y sacar adelante a sus familias.

"Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante", dijo en un primer momento.

Para finalizar su mensaje, Selena, muy consciente de que quizá no pueda hacer ni mucho menos lograr nada, prometió que buscaría una manera de brindar ayuda a los mexicanos que ya han sido deportados de los Estados Unidos con destino a México.

"Lo siento mucho, esto es algo que me pega demasiado, me gustaría poder hacer algo, pero no sé que pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo", agregó entre lágrimas.