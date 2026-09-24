Melissa Klug confiesa si tiene celos de Hillary Meza, pareja de Adriano Farfán: "Es una niña..."

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug habló sobre la relación sentimental de su hijo Adriano Farfán con Hillary Meza y contó que ya tuvo la oportunidad de conocer a la joven y a varios integrantes de su familia. La empresaria, además, respondió con sinceridad si siente los clásicos celos de mamá ahora que su hijo está enamorado.

Melissa Klug ya conoció a Hillary Meza

Melissa Klug no tuvo reparos en hablar sobre la relación que mantiene su hijo Adriano Farfán con Hillary Meza. La chalaca contó que ya conoce a la joven y que incluso ha tenido la oportunidad de compartir con algunos integrantes de su familia.

Y, por lo que comentó, la primera impresión fue bastante positiva, pues destacó tanto su personalidad como su trato. "Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, a toda la familia. Es una niña hermosa, educada, todo bien", comentó Melissa Klug al ser consultada por la pareja de su hijo.

¿Melissa Klug siente celos de Hillary Meza?

Tras escuchar los buenos comentarios que Melissa tuvo hacia Hillary Meza, le preguntaron directamente si la joven ya contaba con su aprobación y, sobre todo, si sentía celos al ver a Adriano Farfán enamorado.

La respuesta de la chalaca llegó entre risas y con bastante claridad. Melissa Klug descartó sentir celos de la pareja de su hijo y explicó que, para ella, lo principal es que sus hijos sean felices y estén dentro de relaciones donde exista un buen trato.

"No. Mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien", respondió. La empresaria también dejó claro que espera que ese cariño y consideración sean recíprocos en las relaciones de sus hijos. "Así es, y que el respeto sea mutuo", agregó.

Melissa Klug, orgullosa de Adriano Farfán

Más allá de su vida sentimental, Melissa Klug también habló con orgullo sobre la faceta deportiva de Adriano Farfán. El joven encontró en el pádel una actividad que, según su madre, terminó convirtiéndose en una verdadera pasión.

"Sí. Le encanta el pádel, encontró su pasión", señaló Melissa Klug, quien recordó que anteriormente su hijo también había mostrado interés por el fútbol.

Sin embargo, ese camino finalmente no prosperó como esperaba. "Sí, le gustaba mucho, pero bueno, no se dio, no tuvo el apoyo. Creció y encontró lo que le apasiona", finalizó.

Así, Melissa Klug dejó claro que no siente celos de Hillary Meza, pareja de Adriano Farfán, y que su prioridad es que sus hijos sean felices, siempre dentro de relaciones basadas en el respeto y el amor.