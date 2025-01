Shawn Mendes es visto en el aeropuerto de Cusco a pocos meses de su esperado concierto

04/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante canadiense Shawn Mendes ha sorprendido a sus fanáticos peruanos al ser visto en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, justo cuando su esperado concierto en Lima está programado para dentro de unos meses, el 1 de abril de 2025.

Shawn Mendes en Cusco

Shawn Mendes ha mantenido un fuerte vínculo con sus seguidores en América Latina. Antes de llegar a Perú, el cantante visitó Costa Rica y Ecuador, donde celebró las fiestas de fin de año, lo que ha avivado especulaciones sobre su presencia en la región. Al llegar a Cusco, sus seguidores, al reconocerlo, no dudaron en solicitarle fotos y saludos.

Conocido por éxitos como 'Señorita' y 'There's nothing holdin' me back', el artista podría explorar los icónicos destinos turísticos de la Ciudad Imperial, como Machu Picchu, acompañado de Helena Gualinga, activista Kichwa con quien ha sido vinculado sentimentalmente.

📹 | Video de @ShawnMendes visto por fans el día de hoy en Cuzco, Perú. pic.twitter.com/vHnP1Uf39w — Shawn Updates (@ShawnUpdatesSA) January 4, 2025

Concierto de Shawn Mendes en Perú

La gira mundial 'For friends and family only' anunciada por Shawn Mendes ha despertado un entusiasmo masivo en Perú, donde sus fanáticos han estado esperando su regreso desde su última presentación.

"Amigos y familia. Perú, Costa Rica y Puerto Rico. ¡Qué emoción los veo pronto!", escribió Shawn Mendes en un post en sus redes sociales, acompañado de un carrusel con los pósters oficiales de su gira para Latinoamérica.

El concierto que se realizará en el recinto al aire libre de Costa 21, en San Miguel, promete ser una experiencia inolvidable, ya que Shawn Mendes combinará sus éxitos clásicos con canciones de su último álbum, marcando su regreso a los escenarios tras un receso de dos años debido a problemas de salud mental.

La preventa de entradas, que concluyó recientemente a través de Teleticket, fue un rotundo éxito. Aunque la zona Conadis ya está completamente agotada, aún quedan boletos disponibles para las zonas Campo A y Campo B, con precios que oscilan entre 199 y 448 soles, dependiendo de la ubicación.

La última vez que Shawn Mendes visitó Perú fue el 14 de diciembre de 2019, cuando se presentó en el Jockey Club como parte de su gira 'Shawn Mendes: The Tour'. Desde entonces, el artista no ha regresado para ofrecer un concierto en nuestro país.

Con su llegada a Cusco, Shawn Mendes no solo ha adelantado el entusiasmo por su esperado concierto en Lima, sino que también ha demostrado un genuino interés por la rica cultura peruana. Su presencia en tierras incas refuerza su cercanía con sus seguidores y su rol como un artista conectado con el público latinoamericano.