Macarena Gastaldo se rectificó tras afirmar que Cueva intentó contactarla: "Todo es falso"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva consiguió aclarar su situación sentimental en medio de la polémica que lo enfrentó con Macarena Gastaldo. Luego de que la modelo argentina asegurara públicamente que el futbolista intentó comunicarse con ella mientras mantenía una relación con Pamela Franco, terminó rectificándose por escrito tras recibir una carta notarial enviada por la defensa legal del deportista.

Macarena Gastaldo se retracta y limpia a Cueva

En una reciente entrevista en un canal digital, la abogada de Christian Cueva reveló que Macarena Gastaldo respondió formalmente al documento legal y reconoció que las afirmaciones que había realizado en un programa de espectáculos no eran ciertas . De esta manera, el entorno del jugador sostiene que logró demostrar que las acusaciones carecían de sustento y afectaban directamente su imagen pública.

Según explicó la defensa del futbolista, el objetivo de la carta notarial fue exigir una rectificación por declaraciones que consideraban falsas y perjudiciales. Tras analizar el caso, la modelo aceptó modificar su versión de los hechos y dejó constancia por escrito de que el supuesto intento de contacto nunca ocurrió, además de señalar que no buscaba dañar el honor del jugador de Sport Boys.

"Hemos recibido esa carta donde la señorita se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y no quiere dañar el honor del señor Christian. En este sentido hemos recepcionado esta carta y que quede claro que no cualquiera puede sentarse en un programa ni emitir ninguna opinión falsa, ni difamar, ni calumniar a nadie", expresó la letrada.

Las acusaciones de Macarena

Hace unos días, la argentina fue abordada por las cámaras de un programa de espectáculos y el reportero le preguntó directamente sobre un rumor relacionado con el exseleccionado peruano. "Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado. ¿Qué tan cierto es?".

Macarena, quien estaba al lado de Pamela López, se mostró muy nerviosa ante la pregunta y, lejos de negar la llamada, la confirmó e incluso reveló el tiempo aproximado en que el intento de contacto habría ocurrido. "Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes".

De esta manera, Christian Cueva busca reafirmar que siempre mantuvo la misma postura respecto a la controversia y que decidió recurrir a la vía legal para proteger su reputación. Sin embargo, el futbolista no quedó completamente conforme con el desenlace, ya que consideró que la rectificación de Macarena Gastaldo debió realizarse públicamente, del mismo modo en que se difundieron las declaraciones iniciales.