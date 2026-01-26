Julia Panta plantea programa de oportunidades para madres solteras: "No es asistencialismo"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la próxima Cámara de Senadores por el partido político "Progresemos", Julia Panta Quevedo, estuvo este lunes 26 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la también abogada no fue ajena a la cruda realidad que atraviesan miles de madres solteras en situación vulnerable, quienes por falta de oportunidades no logran reinsertarse laboralmente en la población. Para ello, propone dejar a un lado la figura del asistencialismo por parte del Estado para profesionalizarlas y así que puedan salir adelante.

Propone crear el "Plan Madres que Progresan"

La aspirante a llegar al Senado con el número "2" por Lima Metropolitana, reveló en Exitosa que una de sus iniciativas a hacer realidad en el próximo Congreso bicameral es la creación del "Plan Madres que Progresan", a fin de brindar herramientas de superación a las mujeres que hasta el momento no han podido alcanzar sus sueños.

"Es créditos blandos, capacitación, guardería. Así como hay un Reactiva general, hacer un "Reactiva del Pueblo", tanto para madres como para discapacitados para que puedan reinsertarse y sacar adelante a sus familias", señaló.

Sobre su participación en la contienda electoral en curso, Panta Quevedo señaló que tomó la decisión de participar en las elecciones porque "se siente identificada con la problemática del Perú". En ese sentido, destacó la importancia de que "gente de bien" se haga cargo de la política peruana.

Otra propuesta que mencionó, es la igualdad de las pensiones en caso de viudez por casos de terrorismo. Según denunció, a la fecha existe una desproporcionalidad desde hace más de 30 años en la entrega de las remuneraciones en favor de las mujeres que perdieron a sus esposos en defensa de la patria vistiendo el uniforme de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

A favor de retirar al Perú de la Corte IDH

Tal como fuera expresado por su candidato presidencial Paul Jaimes, la candidata al Senado apuntó a intensificar la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Si bien es cierto que su líder planteó la figura del estado de sitio, así como ascenso e incentivos para los efectivos policiales cuando abatan a un delincuente en flagrancia, la candidata propone medidas de índole transnacional.

En medio del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte surgió la "idea" de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que la propuesta quedó en el vacío su vacancia y la asunción de José Jerí en la presidencia, la aspirante se mostró a favor de proceder con el retiro del país de la organización.

"Salir de la Corte Interamericana es un presupuesto que tenemos que hacerlo ya. No va a ser de inmediato. Nos limita, nos dice que no podemos trasladar a los presos a penales de alta seguridad, los grilletes, no corta muchas cosas", indicó.

De esta manera, la candidata expresó sus propuestas, teniendo como eje la defensa de los derechos de la mujer y la seguridad ciudadana.