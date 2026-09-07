Mario Irivarren se defiende de Onelia Molina por decir que sus gastos eran 50/50: "No soy millonario"

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren decidió responder a los cuestionamientos que surgieron luego de que su expareja, Onelia Molina, revelara detalles sobre la manera en que ambos manejaban los gastos durante su relación. La odontóloga contó que las salidas eran pagadas bajo un sistema 50/50, comentario que generó críticas hacia el exchico reality y abrió nuevamente el debate sobre su forma de administrar su dinero.

Ante ello, el actual conductor de streaming salió al frente para defenderse y dejó claro que no considera que su comportamiento financiero tenga relación con la avaricia. Irivarren sostuvo que prefiere no prestar atención a ese tipo de comentarios y aseguró que conoce el esfuerzo que realiza para conseguir sus ingresos. Por ello, considera importante cuidar aquello que gana con su trabajo.

Asimismo, Mario explicó que administrar responsablemente sus finanzas no significa ser una persona tacaña o mezquina. El influencer señaló que no acostumbra gastar de manera descontrolada, precisamente porque sabe cuánto esfuerzo requiere generar dinero. De esta manera, buscó marcar distancia de las etiquetas que comenzaron a circular después de las declaraciones de su expareja.

Por otro lado, Irivarren reconoció que todavía está lejos de tener una situación económica que le permita despreocuparse completamente de sus gastos. Sin embargo, aseguró que actualmente puede cumplir con sus obligaciones y darse algunos gustos sin que esto represente un problema. Su respuesta buscó mostrar una perspectiva más personal sobre sus decisiones económicas y evitar que estas sean interpretadas únicamente desde las críticas.

Finalmente, el conductor aprovechó la conversación para reflexionar sobre los 15 años que lleva vinculado al mundo de la televisión y el entretenimiento. Reconoció que durante este tiempo ha cometido errores, pero también destacó que cada experiencia le permitió aprender. En esa línea, señaló que continúa trabajando en mejorar como persona y que entiende sus equivocaciones como parte de su crecimiento.

Así, Mario Irivarren intentó cerrar la polémica defendiendo su manera de manejar el dinero y dejando claro que compartir los gastos durante una relación no define su personalidad ni sus sentimientos. Mientras tanto, las declaraciones de Onelia Molina volvieron a poner bajo la lupa algunos aspectos de su antiguo romance, aunque ambos han tomado caminos distintos tras su separación.