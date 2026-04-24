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Said Palao reaparece hospitalizado mientras Alejandra Baigorria está de viaje en China: ¿Qué le pasó?

Said Palao reaparece internado en una clínica tras semanas de polémica. Su estado de salud genera preocupación, mientras crecen las dudas sobre si su lesión en 'Esto es Guerra' sería la causa.

Said Palao reaparece internado
Said Palao reaparece internado (Composición Exitosa)

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/04/2026

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Said Palao ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas, luego de ser ampayado en un yate con varias chicas, pese a estar casado con Alejandra Baigorria. Hace unas horas, el chico reality reapareció en redes sociales internado en una clínica local, generando preocupación entre sus seguidores y dudas sobre qué le había pasado.

¿Por qué Said Palao está internado?

El esposo de Alejandra Baigorria utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una foto en la que luce acostado en una camilla y con un catéter conectado en el brazo, posiblemente por donde le estaban aplicando medicamentos vía intravenosa. La publicación fue acompañada por emojis de cara feliz al revés, lo que podría evidenciar que no se encontraba en su mejor momento.

Aunque Said no ha explicado el motivo por el que se encuentra internado, el incidente que tuvo recientemente en 'Esto es Guerra' podría dar luces del porqué está en una camilla. Mientras tanto, Alejandra Baigorria se encuentra de viaje en China junto a su familia.

Hace unos días, Said tuvo un incidente durante un juego contra Kevin Díaz en 'EEG', y se filtró una conversación en la que le explicaba a la producción que tenía dolor y pidió permiso para faltar, además de informar que podría ir al médico si el malestar continuaba. Al parecer, este podría ser el motivo por el que actualmente se encuentra internado.

Asimismo, hace unas horas Said se conectó con 'Esto es Guerra' para explicar que estaba lesionado, y hubo un momento de tensión entre los participantes, ya que Onelia refutó su versión, mientras que Patricio Parodi respaldó a su compañero y le envió fuerzas para su recuperación.

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Said Palao reaparece internado
Said Palao reaparece internado

En medio de la controversia y la preocupación de sus seguidores, Said Palao atraviesa un delicado momento de salud que aún no ha sido esclarecido. Mientras tanto, las especulaciones crecen en torno a su lesión en 'Esto es Guerra', a la espera de una versión oficial.

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