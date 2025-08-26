Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce con románticas fotografías

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Junto a la descripción "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar" Taylor Swift comparte el anuncio de su compromiso oficial con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente comprometidos

A través de sus redes sociales, la cantante pop del momento, Taylor Swift, anunció de manera pública su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce luego de mantener una relación de pareja por más de dos años.

En la pedida de mano, realizada en un pomposo jardín lleno de flores, se observa a Kelce pidiéndole matrimonio a la cantante. Las fotografías posteriores confirman le decisión de la cantante, donde se ve ambas figuras muy felices y enamorados.

La historia de amor se hizo pública alrededor de julio de 2023 cuando Kelce asistió a un concierto de la gira 'The Eras Tour' de Taylor en el Arrowhead Stadium, estadio donde juega su equipo. Desde ese momento, el tres veces campeón de la Super Bowl fue relacionado con la cantante.

Poco tiempo después, el 24 de septiembre de 2023, se vio a la cantante Taylor Swift en uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en el partido entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, equipo de su ahora comprometido, aumentando los rumores de un acercamiento entre ambas figuras. Posteriormente, se los vería llegar juntos a una fiesta agarrados de la mano confirmando su romance.

Anillo de compromiso captó todas las miradas

Además del sorpresivo anuncio, todas las miradas fueron puestas en el anillo de compromiso entregado a la cantante. El anillo tuvo su protagonismo en una fotografía que lo muestra en primer plano en una de las fotografías compartidas por Swift.

Hasta el momento, se conoce que Kelce le propuso matrimonio con un diamante redondo de talla brillante engastado en oro. Para ello, el atleta colaboró con Kindred Lubeck, artista de la joyería Artifex Fine Jewelry, para el diseño del anillo. El diamante incoloro. que resalta en medio. ocupa gran parte del total del presente, mientras que los laterales del anillo presentaban detalles de filigrana.

