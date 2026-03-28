INPE frustró la fuga de dos internos del penal de Iquitos: Estaban sentenciados por delito de robo agravado

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Efectivos del Insituto Nacional Penitenciario (INPE) frutraron la fuga de dos internos del Establecimiento Penitenciario Iquitos Varones, quienes intentaron trepar el muro del pabellón 2. Tras ello fueron reducidos e inmediatamente puestos bajo vigilancia extrema.

INPE frustró la fuga de dos internos del penal de Iquitos

Agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario Iquitos Varones frustraron la fuga de Samuel Manuel Vargas Huamán, de 25 años, y Job Daniel Pacaya Hauxwell, de 31 años, quienes quisieron trepar el muro del pabellón en el que se encontraban recluídos.

Los dos internos, que cumplen 10 de años de condena por el delito de robo agravado, intentaron huir trepando la malla y el muro perimétrico desde un baño desde el pabellón 2, sin embargo, esta acción fue detecatada por personal de turno del centro penitenciario.

Seguidamnete se procedió a activar los protocolos de seguridad, se reforzó la vigilancia, se bloquearon los accesos y desplegando a las autoridades hacia el punto del hecho. De esta forma la intervención se registró en el preciso instante en el que descendían del muro con lo que se pudo reducir a los dos. Cabe señalar que, durante este procedimiento no hubo personas heridas.

¿Qué sucedió con los internos tras frustrar su fuga?

Luego de frustrar la fuga de Vargas Huamán y Pacaya Hauxwell fueron derivados al área de aislamiento preventivo bajo estrictas medidas de seguridad. Además, el INPE inició el proceso disciplinario sancionador que implica el traslado de los internos a un penal de mayor sujeción.

También, se ha comunicado sobre este suceso al Ministerio Público para desarrollar las diliegencias correspondientes de acuerdo a ley. En ese contexto, se inició un proceso de investigación y disciplinario contra los internos.

Reo venezolano intentó fugar del penal de Chiclayo

Efectivos del INPE frustraron un intento de fuga de un interno del penal de Chiclayo de nacionalidad venezolana identificado como José Alfredo Reyes Jiménez. Intentó escalar el muro perimétrico del pabellón 4.

Tras ello, el presidiario fue trasladado debido a medidas de seguridad al penal de Cochamarca, ubicado en Cerro de Pasco, el cual alberga a delincuentes de alto riesgo de bandas criminales y que se localiza en un área con condiciones climáticas adversas.

Con una acción inmediata, agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario Iquitos Varones frustró la fuga de dos internos identificados como Samuel Vargas Huamán y Job Pacaya Hauxwell, quienes buscaron trepar el pabellón 2. Hay que mencionar que ambos purgaban condena de 10 añlos por el delito de robo agravado.