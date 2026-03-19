RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Justicia en Pisco

Cadena perpetua en Ica: confirman máxima condena por abuso sexual a menor

La cadena perpetua en Pisco fue confirmada por la Sala Penal de Apelaciones tras un caso de violación sexual a menor, donde el testimonio de la víctima resultó grave para ratificar la condena.

Sede judicial de Chincha y Pisco ratificó la condena máxima contra el sentenciad
Sede judicial de Chincha y Pisco ratificó la condena máxima contra el sentenciad (Composición Exitosa)

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 19/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Ante la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco se confirmó la condena contra Manuel Alexis Vergara Rodríguez, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual en agravio de un menor. La decisión se da luego de que la defensa del sentenciado intentara revertir la condena sin éxito, quedando firme la pena máxima.

Además de la sanción, el tribunal dispuso el pago de una reparación civil de S/10,000, como parte de las medidas establecidas en favor de la víctima. Este fallo reafirma la postura del sistema judicial frente a delitos graves contra menores, aplicando las sanciones más severas contempladas en la ley.

El engaño que permitió el delito

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en la ciudad de Pisco, cuando el sentenciado se acercó al menor cerca de su vivienda. Bajo una estrategia de engaño, le pidió ayuda para trasladar un balde con agua hacia el interior de su casa.

Una vez dentro del inmueble y a falta de testigos, el sujeto cometió el delito valiéndose de la vulnerabilidad del menor. Este método, descrito durante el proceso, fue considerado clave para entender cómo se produjo el hecho.

Arrestan a hombre que profanó iglesia tras escupir en altar y lanzar una cruz
Lee también

Arrestan a hombre que profanó iglesia tras escupir en altar y lanzar una cruz

El caso generó preocupación en la comunidad, no solo por la gravedad del delito, sino también por la forma en que se utilizó la confianza para captar a la víctima. Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la supervisión en entornos cercanos al hogar.

Testimonio determinante en el fallo

Durante el juicio, la defensa del condenado intentó desacreditar la denuncia, calificándola como un "relato fantasioso". Sin embargo, esta estrategia fue rechazada por el tribunal tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Capturan a presuntos miembros de 'Los Mexicanos': Recibían dinero de extorsiones a empresas de transporte
Lee también

Capturan a presuntos miembros de 'Los Mexicanos': Recibían dinero de extorsiones a empresas de transporte

Según la Fiscalía Superior de Pisco, se logró demostrar que la declaración del menor era coherente, objetiva y real, además de estar respaldada por pruebas periféricas. Este punto fue determinante para que los magistrados confirmaran la condena.

Los jueces señalaron que, en este tipo de delitos que suelen ocurrir en la clandestinidad, la versión de la víctima puede tener un peso fundamental si se encuentra debidamente sustentada. En ese sentido, se consideró válida para aplicar la sanción más drástica del Código Penal.

Asimismo, la resolución destaca que los intentos de anular la sentencia no lograron desvirtuar los elementos probatorios ni generar dudas razonables sobre la responsabilidad del condenado.

La cadena perpetua en Pisco por abuso a un menor refuerza la actuación del sistema judicial frente a estos casos y marca un precedente sobre la importancia del testimonio de la víctima, la valoración de pruebas y la aplicación de sanciones firmes en delitos de alta gravedad.

Temas relacionados cadena perpetua Pisco Exitosa Ica Fiscalía Superior de Pisco caso Ica justicia en Perú delitos contra menores violación sexual a menor Perú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA