Cadena perpetua en Ica: confirman máxima condena por abuso sexual a menor

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Ante la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco se confirmó la condena contra Manuel Alexis Vergara Rodríguez, tras hallarlo culpable del delito de abuso sexual en agravio de un menor. La decisión se da luego de que la defensa del sentenciado intentara revertir la condena sin éxito, quedando firme la pena máxima.

Además de la sanción, el tribunal dispuso el pago de una reparación civil de S/10,000, como parte de las medidas establecidas en favor de la víctima. Este fallo reafirma la postura del sistema judicial frente a delitos graves contra menores, aplicando las sanciones más severas contempladas en la ley.

El engaño que permitió el delito

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en la ciudad de Pisco, cuando el sentenciado se acercó al menor cerca de su vivienda. Bajo una estrategia de engaño, le pidió ayuda para trasladar un balde con agua hacia el interior de su casa.

Una vez dentro del inmueble y a falta de testigos, el sujeto cometió el delito valiéndose de la vulnerabilidad del menor. Este método, descrito durante el proceso, fue considerado clave para entender cómo se produjo el hecho.

El caso generó preocupación en la comunidad, no solo por la gravedad del delito, sino también por la forma en que se utilizó la confianza para captar a la víctima. Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la supervisión en entornos cercanos al hogar.

Testimonio determinante en el fallo

Durante el juicio, la defensa del condenado intentó desacreditar la denuncia, calificándola como un "relato fantasioso". Sin embargo, esta estrategia fue rechazada por el tribunal tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Según la Fiscalía Superior de Pisco, se logró demostrar que la declaración del menor era coherente, objetiva y real, además de estar respaldada por pruebas periféricas. Este punto fue determinante para que los magistrados confirmaran la condena.

Los jueces señalaron que, en este tipo de delitos que suelen ocurrir en la clandestinidad, la versión de la víctima puede tener un peso fundamental si se encuentra debidamente sustentada. En ese sentido, se consideró válida para aplicar la sanción más drástica del Código Penal.

Asimismo, la resolución destaca que los intentos de anular la sentencia no lograron desvirtuar los elementos probatorios ni generar dudas razonables sobre la responsabilidad del condenado.

La cadena perpetua en Pisco por abuso a un menor refuerza la actuación del sistema judicial frente a estos casos y marca un precedente sobre la importancia del testimonio de la víctima, la valoración de pruebas y la aplicación de sanciones firmes en delitos de alta gravedad.