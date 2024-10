¿Terminaron? Angie Arizaga y Jota Benz lanzan IMPACTANTE anuncio y generan alarma en redes

Jota Benz sorprendió a sus seguidores en el último fin de semana con un peculiar pedido a sus seguidores, pero esta vez, al lado de su pareja y madre de su primer bebé, Angie Arizaga, vuelve a generar la alarma en sus redes sociales con un impactante anuncio.

Como se recuerda, el exchico reality reveló que su cuenta de Instagram fue el objeto de un ataque cibernético y hackeo, por lo cual fue eliminada sin previo aviso, lo que le ha generado un gran impacto en su carrera como influencer, ya que trabajaba con ella con distintas marcas.

Sin embargo, esta vez, en compañía de su pareja, la popular 'Negrita', compartieron un video donde se les ve afligidos y preocupados sosteniendo algunos carteles con peculiares mensajes, que dejaron la inquietud de que podría tratarse de problemas en su relación tras días de la llegada de su querido Matteo Alessandro.

Sin embargo, el rostro casi "al borde del llanto" cambió por completo tras dar a conocer el resto del mensaje a todos sus seguidores y fiel a su estilo, dejar en claro que todo se trató de una broma.

"Dicho todo lo anterior... Etiqueta a tres amigos para que también pierdan su tiempo XD", señalaron entre risas, generando gran revuelo entre sus fanáticos, que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar "que cayeron en la trampa", mientras que otros se alegraron de que "el anuncio" no sea sobre una ruptura amorosa.

"Ahora sí se pasaron", "son lo máximo, ya iba a llorar", "ahhh sean serios", "ya estaba empezando a dejar de creer en el amor" , "no asusten así", "aquí todos los que pensábamos que estaba embarazada por segunda vez", expresaron algunos de los usuarios en su cuenta @jotabenz09.

Completamente fastidiado y furioso, la pareja de la popular 'Negrita' contó que había sido víctima de un ataque cibernético y por ello su cuenta de Instagram había sido hackeada.

"Siempre decimos 'no creo que nos pase' y pasó. Me tumbaron la cuenta de Instagram, no quiero entrar mucho en detalle. No se imaginan lo que he renegado en los últimos cinco o seis días... Tanto que cuido la cuenta", se escucha en el clip subido en la cuenta de su hermano Gino Assereto.