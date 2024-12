¡Terrible susto! Laura Pausini sufre APARATOSA caída en el escenario en pleno concierto

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó una aparatosa caída en pleno concierto, generando la alarma y preocupación de sus seguidores. La escena se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde muchos le pidieron tener mucho más cuidado para evitar una tragedia mayor.

La reconocida artista, tantas veces galardonada, sufrió un impactante accidente durante su último concierto 'Winter World Tour 2024' en Milán, Italia. En las escenas difundidas en redes se ve cómo Laura Pausini luce un largo vestido y con toda la actitud comienza a animar al público con su gran voz, pero de pronto, cuando comienza a bajar del escenario, se tropieza con su ropa y rueda por las escaleras.

El público comenzó a gritar por el temor a que la cantante de 50 años se hubiese provocado algún daño grave, aunque ella, rápidamente, hizo ver que se encontraba en buen estado y sin dejar de sostener el micrófono siguió interpretando su tema 'Zero' de su último disco 'Anime Parallele'.

Sus bailarines no dudaron en auxiliarla y tratar de hacer pasar por desapercibido el incidente, mientras Laura tomó el percance con humor y siguió ofreciendo un espectáculo de gran nivel.

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia y generó cientos de reacciones de personas que no dudaron en expresar su apoyo y admiración por la fortaleza de la artista por no dejarse derrumbar y seguir con el show como si nada hubiera pasado.

"Eres una guerrera, Laura", "gracias por regalarnos tu música incluso en los momentos difíciles", "qué bueno que no pasó a mayores. Magistral su forma de actuar y el de sus bailarines", "se pasó, yo me pongo a llorar ahí mismo y no me paran más", expresaron sus fans en X.