Tilsa defiende su paso por 'Las vengadoras': "Tuvimos éxito sin borracheras ni papelones"

Tilsa Lozano es una de las modelos más recordadas de las últimas décadas y hace 10 años se volvió famosa por conformar el grupo llamado 'Las vengadoras', por lo que ahora ha salido a decir que su agrupación nunca necesitó de escándalos ni borracheras para resaltar, ya que ellas cantaban.

La exconejita de Playboy conversó con un reportero del programa "Estás en todas", quién le preguntó si volvería a hacer shows junto a los modelos Jazmín Pinedo y Maricris Rubio, quiénes también fueron parte de Los vengadoras.

"Me encantaría hacerlo, pero no haríamos un desfile en lencería, quizá para el aniversario de un centro comercial, cosas así más corporativas yo creo que las tres estaríamos felices de hacerlo", expresó.

En otro momento, el reportero juntó a Tilsa con su amiga jazmín, y ambas dijeron que el reencuentro de Las vengadoras depende de cuánto dinero hay de por medio. Además, la popular 'Tilín' dijo que Maricris Rubio es quien mejor se conserva con el pasar de los años.

"Maricris está mejor ahora, que antes. Si hacemos un reencuentro yo no me pongo al lado de Maricris. Ella (señala a Jazmín) y yo nos ponemos más allá para que no nos opaque", dijo entre risas.